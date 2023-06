Borborema se prepara para a realização do São João Vespertino 2023

A equipe da Prefeitura Municipal de Borborema está realizando os últimos ajustes para o São João Vespertino 2023, o maior e melhor São João Vespertino do Brasil. Com uma estrutura ainda melhor, a equipe está cuidando dos últimos detalhes para proporcionar uma festa aconchegante, segura e bem mais atrativa, não apenas para os visitantes, mas principalmente para a população borboremense.

O São João Vespertino terá início nesta quinta-feira, dia 22, e vai até o próximo domingo, dia 25 de junho. Grandes atrações que têm história e uma consagrada trajetória no forró brasileiro se apresentarão este ano em Borborema, a exemplo de Cavalo de Pau, Banda Cascavel, Mara Pavanelly, Mirella e Lenno (ex-Desejo de Menina) e muitas outras atrações, com a festa sendo abrilhantada, inclusive, por artistas da terra.

Para o Secretário de Turismo do município, Edjalme Neto, a expectativa é grande, pois levando em consideração aos anos anteriores, o São João Vespertino vem crescendo gradativamente a cada ano, e o São João em Borborema já se tornou uma grande tradição dentre os festejos juninos da região do Brejo paraibano.

“Estamos preparando tudo com muito carinho e dedicação, nossa equipe tem trabalhado e está trabalhando incansavelmente para proporcionar uma ótima festividade para todos aqueles que vierem curtir o São João Vespertino em Borborema. Com uma estrutura maior, mais segurança, tudo pensado nos mínimos detalhes para realizar uma festa do tamanho que o São João Vespertino merece. Agradeço a todos pelo empenho e, sobretudo, agradeço a prefeita Gilene e ao vice Amancinho pela confiança no nosso trabalho” – declarou o secretário Neto.

A prefeita Gilene Cândido disse estar muito feliz e com grande expectativa pelo São João, pois, segundo a gestora, ao ver o empenho e a dedicação da equipe, isso evidencia o comprometimento em trazer para Borborema e levar ao público um evento de qualidade e com a grandiosidade que Borborema merece.

“Estou muito feliz e, ao mesmo tempo, muito ansiosa, pois os festejos juninos são muito importantes para nós, nordestinos e que gostamos muito dessa tradição. Borborema vai festejar o momento com muita alegria, animação e, principalmente, com muito forró. Borborema espera todos vocês para curtirem, juntamente com a gente, o melhor São João Vespertino do Brasil” – concluiu a prefeita.

O São João Vespertino em Borborema inicia nesta quinta-feira, 22 de junho, a partir das 15h, com muito forró e sem intervalo.

A programação seguirá da seguinte forma:

Dia 22: Mirella e Lenno, Banda Cascavel e Aércio Lima

Dia 23: Mara Pavanelly, Kelly Silva e Ricardo Show

Dia 24: Forró Real, Na Pegada do Coyote, Chamego Quente e Yuri Cantor

Dia 25: Cavalo de Pau, Luciene Melo, Kaoma Braz e Os Três do Chamego

