Marcos do Val passa mal após reunião com presidente do Podemos

O senador Marcos do Val (Pode-ES), alvo de mandado de busca e apreensão na última quinta-feira (15), se reuniu com a presidente do Podemos, Renata Abreu (SP), na tarde desta terça-feira (20).

A informação de fontes ligadas ao partido ouvidas pela CNN é que o senador busca apoio jurídico da sigla, o que deve ser concedido. Porém, o Podemos não pretende “vestir a camisa”, já que colegas do próprio partido avaliam que o parlamentar está isolado diante da situação atual.

Após o encontro, do Val passou mal e buscou o serviço médico do Senado, onde chegou a ser visitado pelo presidente da casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Na saída do atendimento, o senador respondeu à imprensa que teve “pressão alta”.

A assessoria do senador divulgou uma nota afirmando que ele “passou mal na tarde de hoje (20), em seu gabinete, e foi atendido imediatamente pelo serviço médico do Senado Federal. Ainda não se tem a causa definida, e o parlamentar será submetido a uma bateria de exames nos próximos dias”.

Fonte: CNN Brasil

