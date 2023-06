Feriadão de São João começa e chegada de turistas já provoca congestionamento na entrada de Bananeiras

A entrada do município de Bananeiras, no Brejo paraibano, vem registrando congestionamento na tarde desta quinta-feira (22), com o início do feriadão de São João. A cidade tem uma das festas juninas mais tradicionais e movimentadas do estado e vem recebendo um grande número de turistas.

Nesta quinta, o São João de Bananeiras vai ter apresentações de Henry Freitas, Vitória Freitas, Hugo e Guilherme, Wagner Viana e Juliana Silva.

Na sexta (23), se apresentam Matheus e Kauan, Sirano e Sirino, Eliane, Djael Wagner e Vinícius Mendes. No sábado (24), dia de São João, os shows serão com Wesley Safadão, Bizay, Felipe e Rodrigo, Anderson Barbosa, Capilé e Gui Matos.

