Repartições estaduais ficam sem expediente na véspera de São João

As repartições públicas estaduais da Administração Direta e Indireta encerraram suas atividades desta semana na quinta-feira (22).

Conforme anunciou o governador João Azevêdo em rede social, o Governo do Estado, por meio de portaria da Secretaria de Estado da Administração, tornou facultativo o expediente da próxima sexta-feira (23) – véspera de São João. De acordo com a portaria nº 319/2023, publicada na edição desta terça-feira (20) do Diário Oficial e assinada pelo secretário de Administração, Tibério Limeira, deve ser preservado o funcionamento dos serviços essenciais, a exemplo da Saúde e Segurança. As repartições voltam a funcionar normalmente na segunda-feira (26).

Relacionado