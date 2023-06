Borborema recebe recorde de público no São João Vespertino 2023

Durante os dias 22, 23, 24 e 25 de junho o município de Borborema realizou mais uma edição do São João Vespertino. Este ano, com uma expectativa ainda maior, a equipe da Prefeitura ampliou o espaço e fez algumas mudanças para melhorar ainda mais a realização do evento.

A estrutura da festa não só atendeu a expectativa, como também superou o esperado. Milhares de pessoas visitaram o município durante esses quatro dias de festividade junina. Mantendo a tradição, o município de Borborema mostrou que o São João Vespertino já é, sem sombra de dúvidas, um dos eventos mais importantes do Brejo paraibano, sobretudo pelo formato como é feito, mantendo o forró raiz, dando oportunidade aos artistas da terra e trazendo, também, atrações que levam forró e emoção para todos aqueles que participam do evento.

O São João Vespertino consegue atender todo o público: jovens, crianças, adultos e idosos, pois além de oferecer segurança, sendo, portanto, uma festa sadia e muito tranquila, o horário permite que ninguém fique de fora da comemoração junina em Borborema. Com isso, o município recebe visitantes de todas as localidades da Paraíba e do Brasil, porém recebe, principalmente, a população borboremense. Durante os dias das festividades, o São João Vespertino foi um dos eventos mais visitados da região.

A prefeita Gilene Cândido disse estar muito feliz com o resultado do evento. A gestora atribuiu todo o sucesso a sua equipe, em nome do Secretário de Turismo Edjalme Neto, que, segundo Gilene: “o sucesso do São João Vespertino é fruto do trabalho de todos que se doaram e se dedicaram para que Borborema realizasse esse evento da melhor forma possível, com segurança, tranquilidade e sobretudo com confiança, principalmente das pessoas que vieram de outras localidades para prestigiar o São João de Borborema” – enfatizou a gestora.

O São João Vespertino já virou tradição, e já está na agenda de muitas pessoas neste período junino. Já é o “point” perfeito para curtir um bom forró, saborear a comida típica junina com muita animação e curtir boas atrações que marcaram a história do forró brasileiro. Neste ano de 2023 passaram pelo município de Borborema as atrações Cavalo de Pau, Banda Cascavel, Mirella & Lenno (ex-Desejo de Menina), Mara Pavanelly, Kelly Silva, Luciene Mello (ex-Magníficos) e muitas outras atrações.

Da Assessoria

Prefeitura de Borborema

Relacionado