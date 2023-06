Em jogo com 5 gols, Flamengo bate o Santos e sobe na tabela do Brasileirão

Na Vila Belmiro sem público, o Flamengo voltou a vencer no Brasileirão. 3×2 sobre o Santos. Everton Cebolinha, Everton Ribeiro e Pulgar fizeram os gols da vitória do Rubro-Negro. Mendoza e Rodrigo Fernandes marcaram para o Santos.

O resultado positivo fora de casa, colocou o Flamengo na terceira posição na tabela. O Santos que demitiu o técnico Odair Hellmann, após a derrota para o Corinthians na rodada anterior, chegou ao sexto jogo seguido sem vitória no Campeonato.

No primeiro tempo, o Flamengo teve mais iniciativa e teve mais posse de bola. Aos 20 minutos, Cebolinha abriu o placar da partida. O Santos sentiu o gol, mas conseguiu empatar em um rápido contra-ataque aos 40 do primeiro tempo.

Já no segundo, as duas equipes entraram buscando o gol e logo aos 4 minutos o Flamengo marcou mais um com Everton Ribeiro. A alegria da equipe rubro-negra durou pouco, já que aos 6 o Peixe empatou com Rodrigo Fernández. Aos 11 minutos, em um passe de Gerson, Pulgar deixou os cariocas na frente novamente.

Próximos jogos

Na próxima rodada do Brasileiro, o Flamengo receberá o Fortaleza, no sábado (1), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã. Já o Bragantino irrá até São Paulo para enfrentar o Corinthians no domingo (2), às 11h (de Brasília), na Arena Corinthians.

Santos 2 x 3 Flamengo

Santos

João Paulo; Gabriel Inocêncio, Messias, Joaquim e Lucas Pires; Rodrigo Fernández (Sandry), Dodi (Bruno Mezenga) e Lucas Lima (Luan Dias); Mendoza (Lucas Barbosa), Marcos Leonardo e Soteldo (Ângelo). Técnico: Claudiomiro (interino).

Flamengo

Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Filipe Luis); Pulgar, Gerson e Vitor Hugo (Thiago Maia); Everton Ribeiro (Arrascaeta), Everton Cebolinha (Bruno Henrique) e Gabigol (Pedro). Técnico: Jorge Sampaoli.

Gols

Mendoza (40min1ºT), Rodrigo Fernández (6min2ºT), do Santos

Everton Cebolinha (20min1ºT), Everton Ribeiro (4min2ºT), Pulgar (11min2ºT), do Flamengo

Cartões amarelos

Lucas Pires e Luan Dias (Santos); Pulgar (Flamengo)

Mendoza (40min1ºT), Rodrigo Fernández (6min2ºT), do Santos

Everton Cebolinha (20min1ºT), Everton Ribeiro (4min2ºT), Pulgar (11min2ºT), do Flamengo

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA)

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (FIFA) e Leone Carvalho Rocha

VAR: Rodolpho Toski Marques (VAR-FIFA

cnnbrasil

Relacionado