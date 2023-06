João Azevêdo e ministro Wellington Dias acompanham inserção de beneficiários do Bolsa Família no mercado de trabalho

O governador João Azevêdo acompanhou, na tarde desta segunda-feira (26), o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, nas visitas ao Call Center AeC e ao Supermercado Varejão do Preço, em João Pessoa, onde beneficiários do Programa Bolsa Família (PBF) foram contratados como colaboradores das empresas.



A iniciativa é resultado de uma política pública do governo federal em parceria com estados, municípios e setor privado para a inclusão socioeconômica da população em situação de vulnerabilidade no mercado de trabalho.



Na ocasião, o governador João Azevêdo ressaltou o alcance social do programa de inclusão socioeconômica. “Nós estamos falando de mudança de vida porque o maior programa social é o emprego e a garantia de que agora as pessoas mantêm o recebimento do Bolsa Família com a conquista de uma vaga no mercado de trabalho até que haja a triplicação da renda per capita se cria um novo momento, e na Paraíba, são mais de 20 empresas aderindo a esse projeto”, frisou.



O ministro Wellington Dias destacou a importância da ação do governo para inserir as pessoas na movimentação econômica do país. “Nós estamos dando importantes passos a partir desses atos na Paraíba, nos dando as mãos para que o público do Bolsa Família seja qualificado, empregado, fazendo com que as pessoas troquem o cartão do programa pela carteira de trabalho porque queremos estimular o emprego, pois a maior segurança para o ser humano é o trabalho, o empreendedorismo. Nossa meta é de que, em 2023, 1 milhão de pessoas inseridas no Bolsa Família sejam contempladas”, pontuou.



O jovem Tiago de Miguel revelou a alegria de receber sua carteira assinada. “Sei que essa abertura de portas pode ampliar os meus horizontes. Eu agradeço a oportunidade e minha meta é só crescer ainda mais como profissional”, celebrou.



O vice-governador Lucas Ribeiro; o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena; o deputado federal Damião Feliciano; o secretário nacional da Inclusão Socioeconômica, Luiz Carlos Everton; a diretora do Departamento de Aquisição e Distribuição de Alimentos Saudáveis, Lígia Feliciano; a secretária executiva de Combate à Pobreza e Fome, Valéria Buriti; além de auxiliares da gestão estadual, a exemplo de Pollyanna Dutra (secretária de Desenvolvimento Humano) e Rosália Lucas (secretária de Turismo e Desenvolvimento Humano) acompanharam as visitas.

