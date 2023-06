Pagamento de junho dos servidores estaduais será efetuado nesta quinta e sexta-feira

O pagamento dos servidores estaduais referente ao mês de junho terá início nesta quinta-feira (29), quando recebem aposentados, pensionistas e reformados. Já na sexta-feira (30), será a vez dos servidores da ativa, incluindo as administrações direta e indireta.

O pagamento dos servidores dentro do mês trabalhado é um compromisso que vem sendo cumprido pelo governador João Azevêdo desde o início da primeira gestão, em 2019. Somando a folha de maio, a antecipação da primeira parcela do 13º salário – paga no dia 9 de junho – e agora o pagamento de junho, o impacto financeiro é de cerca de R$ 1,5 bilhão, que estão sendo injetados na economia do estado num espaço de 30 dias.

Calendário

29/6 — Aposentados, pensionistas e reformados;

30/6 — Servidores da ativa (administração direta e indireta).

