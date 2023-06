Um homem foi detido nesta segunda-feira (26), suspeito de amarrar e arrastar um cachorro morto usando uma corda ligada a um carro

O fato, que está sendo considerado absurdo, aconteceu no município de Catolé do Rocha e foi registrado por câmera de celular.

Após o vídeo circular nas redes sociais, as Polícia Militar e Civil da região tomaram conhecimento do fato e realizaram diligências para localizar o motorista do veículo. O acusado foi localizado na Zona Rural do município de Riacho dos Cavalos, na manhã desta segunda-feira (26), e conduzidos à delegacia de Catolé do Rocha.

De acordo com o delegado Leonardo Nunes, o homem disse em depoimento que estava levando o animal para enterrar e, como estava com mau cheiro, não colocou o cachorro dentro do carro. O delegado afirmou ainda, que ele cuidava bem do animal e realizava consultas no veterinário.

De acordo com as informações, após ser ouvido o homem foi liberado e um inquérito foi aberto para apurar o caso.

Relacionado