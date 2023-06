A cidade de Areia da início a Rota mais charmosa do Brasil, o Caminhos do Frio tem início nesta segunda dia 03.

A cidade de Areia celebra de 03 a 09 de Julho a arte do cordel em cores e formas pelas ruas da cidade. A abertura tradicional acontece no auditório do Colégio Santa Rita, às 19h.

Organizada pelo Fórum de Turismo do Brejo Paraibano, a Rota Cultural Caminhos do Frio exulta a cultura e a arte nordestina na sua décima oitava edição. Com a participação de autoridades e da imprensa Estadual, o lançamento teve a participação também de artistas que engrandecem a Rota ao longo dos anos.

A terra da cachaça carrega o charme e a história de uma região rica em cultura e em paisagens de tirar o fôlego. Um convite para quem quer desfrutar das baixas temperaturas do Brejo nesse período.

Todos os dez municípios participantes estarão com programação cultural e show de artistas locais durante a semana.

Para quem aprecia a boa música, Areia prepara shows com as bandas D2, Os Três do Nordeste, Vinicius Mendes e Nathan Vinicius. Além de apresentações de Orquestras e grupos locais ao longo da semana.

Um encontro entre os municípios que celebram a cultura, as artes com muita música e a bebida típica da região, a cachaça que esquenta o frio, onde as temperaturas podem chegar a 14 graus nas noite brejeiras.

A programação completa você encontra no site: https://brejoparaibano.com.br/caminhos-do-frio/

Calendário da Rota Cultural Caminhos do Frio

• Areia: 03 a 09 de julho

• Pilões: 10 a 16 de julho

• Matinhas: 17 a 23 de julho

• Solânea: 24 a 30 de julho

• Serraria: 31 de julho a 06 de Agosto

• Borborema: 07 de Agosto a 13 de agosto

• Remígio: 14 de agosto a 20 de agosto

• Bananeiras: 21 de agosto a 27 de agosto

• Alagoa Grande: 28 de agosto a 03 de setembro

• Alagoa Nova: 04 de setembro a 10 de Setembro

Ascom – Fórum de Turismo do Brejo Paraibano.

