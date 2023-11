Operação Enem registra oito ocorrências no 1º dia de aplicação das provas na Paraíba

Mais de mil policiais militares e 200 viaturas garantiram a segurança dos estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, nesse domingo (5), em 55 cidades paraibanas. No primeiro dia de prova, foram registradas oito ocorrências, sendo sete delas de perturbação do sossego, que é o acionamento por causa de som alto perto dos locais de prova. A PM resolveu todas elas. Os casos foram em João Pessoa (quatro), Bayeux (dois) e Rio Tinto (um).



A 8ª ocorrência registrada foi um cumprimento de mandado de prisão, na Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), em Campina Grande. A Polícia Militar prestou apoio à Polícia Federal na prisão e condução do preso.



Além da segurança em todos os 374 locais de provas, a Polícia Militar atuou também fazendo a escolta das provas e gabaritos, em uma ação integrada com os Correios, percorrendo mais de 80 rotas no estado. Toda a operação foi acompanhada em tempo real, através do Centro de Comando e Controle.



O mesmo esquema de segurança será realizado no próximo fim de semana, quando acontece o 2º dia de provas.

