Show de Luísa Sonza na Paraíba é cancelado por falta de público, diz colunista

O show da cantora de Luísa Sonza que estava marcado para o dia 24 deste mês, no Spazzio, em Campina Grande, foi cancelado por falta de público. Como visto pelo ClickPB, a informação foi divulgada nesta segunda-feira (06) pelo colunista Emiliano Macedo, no portal UOL, que informou que houve baixa venda de ingressos.

Como verificado pelo ClickPB, até o momento não há informação oficial do cancelamento pela organizadora do evento. No dia 24 de outubro a empresa publicou uma nota de adiamento do show que aconteceria no Spazzio, em Campina Grande, mas confirmou a apresentação para o dia 26, na Domus Hall, em João Pessoa.

“A Multi Entretenimento informa o adiamento do show de Luisa Sonza em Campina Grande, marcado para o dia 24 de novembro, no Spazzio. O show ainda não tem nova data confirmada para a cidade. A artista segue com sua turnê “Escândalo intimo” em João Pessoa, no dia 26 de novembro, na Domus Hall. É possível ser feita a troca do ingresso de Campina Grande para João Pessoa, além da devolução conforme descrito a seguir”, diz a publicação nas redes sociais.

Ainda de acordo com a empresa, quem optar por trocar o ingresso para o show em João Pessoa o procedimento é online através do e-mail contato@bilheteriavirtual.com. É necessário enviar o ingresso adquirido e informar o desejo de troca.

“No e-mail você receberá retorno com seu novo ingresso válido para o dia 26 de novembro de 2023. Caso você não queira realizar a troca, pode manter o seu ingresso para a data futura, ainda não definida, ou solicitar um reembolso integral. Para reembolso, o procedimento é online através do e-mail contato@bilheteriavirtual.com, sendo necessário enviar o ingresso adquirido e informar o desejo de estorno”.

Conforme apurado pelo ClickPB, Luisa Sonza se apresenta no dia 26 deste mês na Domus Hall, em João Pessoa. Os ingressos custam ente R$ 110 e R$ 1.500 (camarote para dez pessoas).

