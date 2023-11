Advogado flagrado agredindo mulher em elevador em prédio de João Pessoa vai responder em liberdade

Entre as restrições, também foi determinado que o suspeito está proibido de se aproximar da vítima e das testemunhas, mantendo a distância de pelo menos 500 metros. Assim como, se aproximar ou entrar no edifício que alugava no Bessa, onde as agressões foram registradas.

Relembre o caso

O crime aconteceu no dia 28 de setembro e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil. De acordo com a delegada Cláudia Germana, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) Norte, o próprio condomínio denunciou a agressão e apresentou as imagens na terça-feira (3).

O presidente da OAB seccional Paraíba (OAB-PB), Harrison Targino, divulgou que foi acionado pela Rede Sororidade da OAB-PB sobre os fatos, e determinou imediatamente a abertura de procedimento no Tribunal de Ética e Disciplina.