Câmara de Guarabira realiza Sessão Extraordinária para aprovar Projeto de Lei sobre a SEMOB

Na tarde desta terça-feira, 7, os parlamentares se reuniram na Câmara de Guarabira para realizar a 51ª Sessão Ordinária do biênio, onde foram aprovados 31 requerimentos que discorrem sobre as áreas de saneamento, cultura e infraestrutura.

Durante o momento, vários Projetos de Lei foram aprovados em primeiro turno, que estão disponíveis na aba Pauta da Sessão. Após o término da Sessão Ordinária, teve início uma Sessão Extraordinária para aprovar, em segundo turno, o Projeto de Lei Nº 22 do Poder Executivo, que dispõe sobre a Jornada de Trabalho Especial, competências, concessões de gratificações e adicionais destinadas aos ocupantes do cargo, de provimento efetivo, de Agentes de Trânsito (GTAF-102) do Município de Guarabira. A sessão contou com a presença de agentes da SEMOB.

Após o momento, o Presidente da Casa, Raimundo Macedo, destacou a importância da harmonia entre os parlamentares: “É um privilégio liderar esta câmara e testemunhar o comprometimento e dedicação de cada um de vocês em prol do nosso município”. Raimundo finalizou a fala convidando toda a população para acompanhar as sessões, ao vivo, no canal do Youtube da Câmara Municipal de Guarabira.

