Morre a ex-Power Couple Luana Andrade, aos 29 anos

Morreu, aos 29 anos, a dançarina Luana Andrade, que ficou famosa ao participar da sexta edição do programa de casais Power Couple Brasil, ao lado do namorado João Hadad.

A notícia foi dada por uma amiga da influenciadora nas redes sociais e confirmada pela Coluna com a assessoria de imprensa do SBT. Lu atuava como uma das bailarinas do programa Domingo Legal.

“Hoje o céu ganha uma linda estrela. Ainda sem acreditar! Você vai fazer muita falta aqui”, escreveu Maria Fernanda Vilela. “João Hadad, estaremos aqui para tudo que precisar”, completou.

Até o momento, a causa da morte de Luana Andrade não foi revelada.

Nas redes sociais, fãs e amigos de Lu lamentaram a morte precoce. “Gente, pelo amor de Deus! Por quê? A Lu linda, tão jovem, no auge da sua carreira e da sua juventude. Uma menina boa, doce, pura, que não fazia mal a ninguém. Eu me recuso a acreditar, por que meu Deus? Te amo amiga, que você descanse no colo do altíssimo”, escreveu Brenda Paixão.

metropoles

Curtir isso: Curtir Carregando...