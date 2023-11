Opera Paraíba realiza oitavo mutirão de cirurgia de catarata no Hospital de Coremas

O Hospital e Maternidade Estevam Marinho, em Coremas, que integra a rede hospitalar do Estado, começou nessa quarta-feira (8) mais um mutirão de cirurgias de catarata pelo Programa Opera Paraíba, criado pelo Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), com o objetivo de facilitar o acesso e diminuir a lista de espera pela realização de cirurgias eletivas, proporcionando mais qualidade de vida aos paraibanos.



No primeiro dos três dias de procedimentos foram realizadas 45 cirurgias, em pacientes de 10 municípios do sertão. A ação continua nesta quinta-feira (9) e se estende até esta sexta-feira (10). Este é oitavo mutirão de cirurgias no Hospital de Coremas em 2023, e a expectativa é que mais 150 procedimentos sejam realizados nesta etapa.



A aposentada Rita Maria de Sousa Queiroz, da cidade de Santana dos Garrotes, foi uma das pacientes deste primeiro dia. Ela comemorou a oportunidade em fazer a cirurgia. “Minha vista estava embaçada. Toda vez que eu fazia exame, o médico dizia que eu precisava fazer a cirurgia e eu fui adiando. Mas quando decidi fazer, consegui marcar rápido e estou muito feliz em estar aqui. O atendimento foi excelente e eu só tenho a agradecer por tudo”, disse ela.



A diretora-geral do hospital, Josielma Oliveira, lembra que desde 2021 a unidade integra o Programa, tendo realizado este ano 1.244 cirurgias de catarata na unidade. “Coremas tem cada vez mais se consolidado como um dos referenciais em cirurgia de catarata pelo Opera Paraíba e isso nos deixa muito alegres, pois sabemos que estamos contribuindo para o sucesso do Programa que tem mudado a qualidade de vida de muitos paraibanos”, destaca.



Para participar do programa, o encaminhamento é feito via cadastro no Opera Paraíba, por meio das Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF) das Secretarias de Saúde de cada município. Essa demanda é encaminhada para a Secretaria Estadual de Saúde, que organiza a fila para realização dos procedimentos, e direciona o paciente para o hospital executante mais próximo. A população também pode se cadastrar por meio do site: operaparaiba.pb.gov.br e inserir os exames e encaminhamentos.

Curtir isso: Curtir Carregando...