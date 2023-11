A Rota Raizes do Brejo retoma no próximo dia 17 em Dona Inês.

O Brejo paraibano movimenta o cenário turístico cultural do Estado e vem se destacando além dos atrativos, rotas culturais bem estruturadas.

O Raizes do Brejo tem se fortalecido e desenvolvido os nove municípios participantes.

Após, Duas Estradas, Belém, Alagoinha e Serra da Raiz, nesta semana a cidade de Dona Inês, recebe a rota a partir de sexta (17).

Continua com a cidade de Guarabira, Pirpirituba e Piloezinhos.

Confira a programação completa;

➢ sexta-feira dia 17/11

• Alvorada com as bandas 17 de novembro e Filarmônica Mariano Ferreira

• Torneio de futebol no Estádio municipal

• 19:00h Feira gastronômica e de artesanato

• 20:00h Abertura Oficial do evento

• Musical Onde a pedra vira pão

• Show com as Bandas: The Classic, Neco Lobão e Marconinho Show

➢ Sábado dia 18/11

• 11:30h – Heleno Forrozeiro no Rancho Gomes

• 16:00h – Pôr do sol na comunidade quilombola Cruz da menina com café quilombola.

• 19:00h – Feira gastronômica e de artesanato

• 20:00h – Apresentação cultural do Boi de Reis e Lapinha

• 21:00h – Show Wagner Viana, Pagode do Braz e Lindo Silva Forrozeiro

➢ Domingo dia 19/11

• 8:00h Trilha no Rio Curimataú (Trecho do Caminho das Ararunas com entrega de passaportes)

• 12:00h – Almoço no Restaurante rural Vale do Curimataú com Os Bravos do Forró.

• 12:00h – Feijoada na Comunidade Quilombola Cruz da Menina

• 15:00h – Roda de Conversa: Racismo e Intolerância Religiosa (Bianca Quilombola)

• 17:00h – Apresentações Culturais: Capoeira, Maculelê, Ciranda, Desfile da Beleza Negra.

• Show com a Banda de Pífano Pôr do Sol e JB dos Teclados.

