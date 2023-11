Leandro Hassum rebate empresa em ação judicial de R$ 50 mil

Esta coluna descobriu, com exclusividade, que o imbróglio envolvendo o ator Leandro Hassum e a Caustica Lab Store, embora antigo, ainda está se arrastando na Justiça. Para quem não lembra, o humorista entrou com uma ação contra a empresa após se deparar com o uso indevido de sua imagem para a comercialização de um produto no perfil oficial da mesma. Ele pediu R$ 50 mil de indenização por danos morais.

Pois bem. Na última atualização do caso, publicada aqui nesta coluna, contamos que a Caustica Lab Store acabou revel no processo, já que teria sido citada para apresentar a sua defesa, mas não o fez. Agora, descobrimos que a empresa se manifestou nos autos alegando que a citação foi feita incorretamente e que deveria ser declarada nula.

O motivo, segundo a empresa, é que a citação foi realizada no nome de uma senhora que não era e nunca foi funcionária do local, que não ocupava qualquer cargo, e nem era representante do estabelecimento. Ela chegou a mencionar que bastava uma pesquisa nas redes sociais para saber o endereço correto.

Acontece que Leandro Hassum resolveu apresentar uma réplica e responder a defesa da Caustica. O ator disponibilizou prints das páginas da empresa, onde estão indicados seus endereços. Ele pontuou que a ré simplesmente relatou que não conhece a pessoa que assinou a carta de citação, mas não explicou como tomou ciência de que a ação existe. Dessa forma, ele pediu que a citação não fosse declarada nula e que os efeitos da revelia fossem aplicados.

Relembre o caso

Todo o imbróglio teve início quando, em 21 de fevereiro de 2021, o contratado da Netflix se deparou com o uso indevido de sua imagem para a comercialização de um produto da empresa, no perfil oficial da mesma, no Instagram.

Na publicação, a Caustica Lab Store une uma imagem de Leandro Hassum aos dizeres: “Pensando em emagrecer? Cuidado, você pode ficar chato!”. Na legenda da imagem estava escrito: “Com o valor da bariátrica você compra camiseta Plus Size pra vida inteira”.

O humorista alegou que tal post era capaz de manchar seriamente sua imagem, honra e dignidade. A comprovação estaria nas frases com conotação pejorativa, e no uso de hashtags com o termo “gordo” e “plus size”. Os advogados do ex-Globo ressaltam, ainda, o cunho extremamente preconceituoso que permeia a publicação.

