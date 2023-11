Marido de Ana Hickmann desdenha de agressão: “Não gerou consequências”

Após a repercussão da denúncia de Ana Hickmann contra seu marido, Alexandre Correa, o empresário usou suas redes sociais para se pronunciar sobre o assunto. Num texto publicado no feed do Instagram, ele diz que a briga, que culminou a agressão, foi uma “situação absolutamente isolada” e “que não gerou maiores consequências”.

“De fato, na data de ontem, tive um desentendimento com a minha esposa, situação absolutamente isolada, que não gerou maiores consequências. Gostaria de esclarecer também que jamais dei uma cabeçada nela (…) e que tudo será devidamente esclarecido no momento oportuno”, escreveu.

Correa ainda falou sobre perdão, se dirigindo a seus familiares e destacou que recentemente fez bodas de pratas, sem nenhuma polêmica parecida com relação ao seu casamento, durante esse período: “Aproveito a oportunidade para pedir minhas mais sinceras desculpas a toda a minha família pelo ocorrido, são 25 anos de matrimônio, sem que tivesse qualquer ocorrência dessa natureza”.

Alexandre finalizou alegando que sempre teve estima pela esposa e por suas funcionárias. “Sempre servi a Ana como seu agente, com todo zelo, carinho e respeito, como assim trato as set mulheres com quem trabalho no meu escritório”, concluiu.

Anteriormente, numa conversa com esta colunista que vos escreve, Alexandre Correa negou as acusações e afirmou se tratar uma inverdade. “Isso é uma mentira! E se esse absurdo fosse verdade, os vizinhos não teriam como saber. A minha casa é hermeticamente fechada e tenho como vizinho um terreno baldio”, destacou se referindo aos outros moradores de seu condomínio, que vazaram a informação de que Ana havia sofrido violência doméstica.

Ana Hickmann recusou medida protetiva

Na noite desse sábado (12/11), Ana Hickmann denunciou seu marido, Alexandre Correa, por violência doméstica, após ser agredida durante uma discussão na residência em que o casal mora, em Itu, interior de São Paulo. Porém, ao registrar o Boletim de Ocorrência, a apresentadora recusou medida protetiva contra o empresário.

Segundo as autoridades, Ana “tomou ciência das medidas protetivas conferidas pela Lei Maria da Penha, porém, no momento, optou por não requere-las”. A artista buscou atendimento médico no Hospital São Camilo após o episódio, que diagnosticou uma contusão no cotovelo esquerdo, orientando-a usar uma tipóia, depois de realizar um raio-x.

No documento, ela relata que as agressões começaram na frente do filho do casal, Alezinho, de 10 anos. Alexandre teria começado uma discussão na presença do menino, que ficou assustado com os ânimos dos pais, pedindo que ambos parassem de brigar. Como o conflito seguiu, Alezinho saiu correndo no momento em que Correa pressionou Ana contra a parede, ameaçando proferir uma cabeçada.

Em seguida, Hickmann conseguiu afastar Correa e ao tentar pegar o celular, que estava em uma área externa da casa, ele fechou repentinamente uma porta de correr, pressionando o braço esquerdo da mulher. Funcionários da casa também estavam com Ana Hickmann no momento que a confusão que começou. Um deles se apresentou como testemunha e foi citado na delação da artista contra o esposo. Alexandre já tinha saído quando a diligência chegou no local.

metropoles

