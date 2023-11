Polícia prende, em Paulista, foragido da Justiça do Rio Grande do Norte

A Polícia Militar prendeu um foragido da Justiça do Rio Grande do Norte acusado de tráfico de drogas. A prisão foi realizada no Centro da cidade de Paulista, no Sertão paraibano, neste sábado (11).

Os policiais militares da 3ª Companhia do 12º Batalhão cumpriram o mandado de prisão que havia contra o homem, expedido pela Comarca de Jardim de Piranhas, no Rio Grande do Norte.

A equipe da PM realizava rondas preventivas quando se deparou com o jovem. Ao ser feita uma abordagem e, em seguida, uma consulta ao banco de dados, foi constatado o mandado de prisão preventiva.

O jovem de 19 anos de idade foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Catolé do Rocha para serem tomadas as medidas cabíveis.

