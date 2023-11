Trabalhadores do MST são assassinados em acampamento no Sertão da Paraíba

Dois trabalhadores do Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra da Paraíba (MST) foram mortos na tarde do sábado (11), no Sítio Rancho Dantas, zona rural de Princesa Isabel, no Sertão da Paraíba. De acordo com a Polícia Civil, o homem foi alvo de vários disparos e uma mulher que estava próxima acabou sendo atingida. Ela ainda foi levada para UPA, mas morreu em seguida.