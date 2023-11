Corpo de Bombeiros retoma buscas por Ana Sophia na região em que foi encontrado corpo de Tiago Fontes

Durante entrevista coletiva na manhã desta terça-feira (14), o tenente-coronel Paiva Neto, do Corpo do Bombeiros, revelou que as buscas por Ana Sophia, serão retomadas na região, onde o corpo de Tiago fontes foi localizado. Ana Sophia Gomes dos Santos, desapareceu no dia 4 de julho, deste ano.

Equipe do corpo de bombeiros já iniciaram o deslocamento para uma região de mata fechada na zona rural de bananeiras. O corpo de Tiago Fonte foi encontrado no dia 9 de novembro em avançado estado de decomposição.

O corpo estava amarrado com uma corda envolta no pescoço e foi encontrado por trabalhadores em uma propriedade.

A mandíbula do corpo, um dos principais pontos que podem ajudar a identificar a identidade de um corpo desconhecido, simplesmente sumiu. Tiago Fontes estava desaparecido desde o mês de setembro.

“O corpo de bombeiros realizou buscas durante 30 dias nas regiões de Bananeiras e Solânea. A operação contou com uso na helicóptero Acauã, cães, mergulhadores e voluntários. Agora as buscas retomam nos pontos indicados pela investigação”, explicou Paiva Neto, Tenente-coronel.

