E o sexo? Descubra se a onda de calor extremo atrapalha no tesão

Em meio a recordes impressionantes de calor, uma das áreas da vida que pode ser diretamente influenciada é o sexo. Fica o questionamento: esse calorão diminui a libido das pessoas? Ou, por outro lado, pode estimular ainda mais a vontade de transar?

De acordo com a psicóloga e sexóloga Alessandra Araújo, vai depender de pessoa para pessoa. Por mais que muita gente fique agoniada apenas em pensar sobre ter contato físico no calor, o fato é que, para outras, as altas temperaturas podem aumentar a vontade de transar.

“Quando o corpo fica excitado, um dos primeiros mecanismos consequentes é o aquecimento. Dá aquele calor que sobe e toma conta de tudo, e ele é muito semelhante ao calor que estamos sentindo. Para alguém com uma libido alta e uma maior frequência sexual, o calor pode acionar esse desejo libidinal”, explica.

Além disso, existe também o fato de que, com as altas temperaturas, as pessoas ficam com mais pele à mostra – na rua ou em casa. “Isso pode evidenciar uma parte do corpo do outro que deixa a pessoa com tesão, e uma coisa leva à outra”, defende.

Contudo, existem também os casos em que o calor é responsável por diminuir a libido. Às vezes, isso pode se dever até mesmo à pressão corporal, que fica mais baixa nessas condições. “Alguém que está mais cansado, sonolento e indisposto dificilmente vai pensar em fazer sexo”, pontua Alessandra.

A “aversão” à ideia do sexo pode se dever também, simplesmente, ao fato de que o calor ambiente já está demais para aumentar ainda mais a temperatura com o contato e fricção corporal, sem contar com o suor que está quase obrigatoriamente contido no sexo, ainda mais em dias quentes.

“Para essas pessoas, uma boa solução é levar o sexo para um local mais fresquinho, com um ventilador ou ar condicionado, e também apostar em ambientes com banheiras ou piscinas para que a transa seja mais refrescante”, indica a especialista.

