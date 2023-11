Desabamento após tempestade mata jovem de 26 anos e fere 57 no RS

Uma forte tempestade causou o desabamento de um centro esportivo na cidade de Giruá, no noroeste do Rio Grande do Sul, na noite de quarta-feira (15/11). A queda da estrutura resultou na morte de uma mulher, além de 57 pessoas feridas.

A vítima foi identificada como Isabeli Soardi. Ela tinha 26 anos e era uma conhecida fisioterapeuta na cidade.

As imagens do local mostram um cenário de destruição. O complexo contava com quadras de futebol society, vôlei e padel, que ficaram destruídas após a queda das estruturas.

Veja:

Feridos após desabamento Grande parte das pessoas feridas seguiram para um hospital da cidade. Entretanto, por causa do feriado, muitos profissionais estavam de folga. Assim, outras vítimas foram levadas para centros de saúde de Santo Ângelo e Santa Rosa, cidades vizinhas. Segundo a Brigada Militar do Rio Grande do Sul, a tempestade derrubou a energia elétrica da cidade e causou um rastro de destruição no município de 16 mil pessoas.

Já a Defesa Civil do Rio Grande do Sul divulgou dois alertas para grande parte do estado. Um deles fala do perigo de “chuva e ventos fortes, descargas elétricas e eventual queda de granizo” e vale até as 10h desta quinta-feira (16/11). O outro aponta para “ocorrência de enxurradas, cheias em arroios, inundações gradativas em rios e deslizamentos em regiões declivosas”, até as 22h desta quinta.

Mais chuvas

De acordo com o Inmet, até esta sexta-feira (17/11), o ar quente, úmido e bastante instável continua sobre os três estados da Região Sul do país. Isso vai resultar em áreas de instabilidade e, por isso, fortes pancadas de chuva. As rajadas de vento passam dos 90 km/h, com queda de granizo.

A possibilidade é maior entre o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

Os maiores acumulados de chuva, até hoje, devem ocorrer entre o norte do Rio Grande do Sul e o sul do Paraná, com valores diários acima de 100 milímetros (mm) em algumas localidades.

metropoles

Curtir isso: Curtir Carregando...