Luana Piovani desabafa após saber que filho buscava fuzis na internet

Luana Piovani usou as redes sociais, nesta quarta-feira (15/11), para fazer um desabafo. A atriz contou que se assustou ao descobrir que o filho mais velho, Dom, de 11 anos, estava buscando sobre fuzis na internet. Em uma live, a artista, que mora em Portugal, disse que conversou com o primogênito sobre a pesquisa e aproveitou para deixar um conselho aos pais.

“Tenho um aplicativo que controla o que eles [filhos] olham na internet. Fui ver o que Dom estava pesquisando e vi que ele buscava sobre fuzil. Fui falar com o Dom, ele disse que é porque ele joga um jogo de matar e chegou um momento do jogo que ele precisasse sugerir algo que causasse dano”, contou ela.

Piovani chegou a lamentar que os filhos jogassem o tal jogo.

“Dei Fortnite para os meus filhos? Não! O Dom tem um computador que ele ganhou e tem esse jogo no computador. Tentei dar um laptop para ele, mas a minha guerra já estava perdida uma vez que meu filho já havia ganhando essa merda. E meu filho menor ganhou um Nintendo que joga Fortnite. Esse consigo controlar mais fácil, mas o computador do Dom não, porque ele usa na escola também”, lamentou.

Luana Piovani ainda deixou um conselho aos pais. “Genitores não deem esse tipo de presentes para os filhos. Tirei todos os presentes que eram de armas. Uma vez, um amigo do genitor [Scooby] chegou com uma metralhadora maior do que ele de aniversário. Rolou um branco no salão, um silêncio, ninguém acreditou que alguém tinha dado uma metralhadora, mesmo que não mate letalmente, para uma criança que na época tinha seis anos”, disse ela.

E completou: “Agora tenho esse problema nas mãos”, esbravejou Piovani.

Audiência de Luana Piovani e Pedro Scooby em Portugal tem reviravolta

Não é de hoje que Luana Piovani e Pedro Scooby se enfrentam na Justiça. A mais recente batalha, chamada de “processo da mordaça” pela atriz, ganhou uma reviravolta na última segunda-feira (13/11). Mãe de três filhos do surfista, Luana contou nas redes sociais que tinha uma audiência marcada, mas foi cancelada por erros da outra parte.

“Gente, vou te dizer uma coisa, sempre me falaram que quando você quer pedir alguma coisa a Deus, você pede pra criança e para mãe porque Deus tem ligação direta com criança e mãe. Estou impressionada, deu tudo certo”, começou ela.

Em seguida, Luana revelou a novidade do caso: “Simplesmente a audiência foi cancelada com dois erros, assim gritantes, como dizem aqui em Portugal, brutais. O que, como não é da minha parte, só me traz vantagem”, afirmou a atriz.

Luana ainda continuou relatando: “Então, eu nem precisei botar ali a estreia de Antígona e tudo já aconteceu da melhor forma pra mim. A audiência foi cancelada com tudo registrado oficialmente, equivocadamente. Ou seja, eu não preciso nem ter que explicar porque tá tudo ali escrito”, encerrou.

Antes de ir para o Fórum, a atriz tinha publicado outro vídeo no Instagram agradecendo o apoio de seus seguidores: “Muito obrigada, eu sei que vocês estão comigo. Vi pelas mensagens que recebi no WhatsApp e no Insta. Permaneçam aí”, disse ela, antes de completar:

“Sabe o que significa eu estar indo para essa audiência? Que a fantasia mais vendida no chinês é de lobo vestido de cordeiro. Mas não tem nada, não. Já arrumei minha coroa e vou lá fazer o que faço de melhor nessa vida, falar a verdade”, declarou.

metropoles

