Marido de Ana Hickmann diz que recebeu mais de 2 mil ameaças após agredir apresentadora

Alexandre Correa, marido de Ana Hickmann, virou alvo de ataques nas redes sociais após a apresentadora denunciá-lo por violência doméstica. O empresário chegou a expor um dos comentários que recebeu, mas acabou apagando a publicação no Instagram pouco tempo depois.

“Tu é um pa* no c*. Já batemos boca nos comentários de uma foto”, dizia a mensagem do internauta que foi divulgada e depois delatada por Alexandre.

O empresário afirmou ter contado o número de mensagens que recebeu dos haters após a divulgação da agressão contra a mulher no último sábado à noite. “Finalizando a contagem agora. Em 72h são 2.854 mensagens de ameaça, ódio e promessa de vingança! Soaria ameaçador se não fosse tão triste e humilhante”, começou ele em seu Instagram, na noite de terça, com um dos prints de haters”, escreveu.

“Saber que estou condenado aos 52 anos a esquecer o direito de ter uma vida como qualquer brasileiro comum. Juízes da internet e desembargadores dos Sites deram a minha sentença, sem direito a recurso e apelação”, completou.

O que aconteceu com Ana Hickmann?

Ana Hickmann foi agredida pelo marido, o empresário Alexandre Correa, na tarde de sábado, 11, na casa do casal em Itu, no interior de São Paulo. Ela precisou ir até um hospital da cidade e teve o braço esquerdo imobilizado.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a apresentadora conversava com o filho na cozinha quando o marido ouviu e não gostou do conteúdo. A discussão assustou o menino, que deixou o local. Alexandre teria empurrado Ana contra a parede e ameaçado dar cabeçadas na apresentadora.

Na tentativa de se desvenciliar do marido, a apresentadora buscou pegar o celular na mesa para pedir a ajuda. O empresário fechou a porta da cozinha, atingindo o braço de Ana, que acabou trancando o marido para fora do cômodo e chamou a polícia. Quando a Polícia Militar chegou, o empresário não estava mais em casa. À situação, a apresentadora negou medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha.

Ana procurou por conta própria o hospital e foi atendida por um ortopedista. O braço esquerdo foi imobilizado por uma contusão no cotovelo. Em nota, ela confirmou a briga, mas não citou a agressão.

“Após um desentendimento entre Alexandre Correa e Ana Hickmann no último sábado (11), a Polícia Militar foi acionada e a apresentadora foi conduzida até o Distrito Policial para esclarecimento dos fatos. Por meio de sua assessoria de imprensa, Ana Hickmann agradece o carinho e a solidariedade dos fãs e informa que está em casa, bem e felizmente não sofreu maiores consequências em sua integridade física”, diz o texto.

Antes do posicionamento da apresentadora, Alexandre negou a agressão em contato com o jornalista Leo Dias. Posteriormente, ele assumiu o crime, mas minimizou as circunstâncias. “De fato, na data de ontem, tive um desentendimento com a minha esposa, situação absolutamente isolada, que não gerou maiores consequências. Gostaria de esclarecer também que jamais dei uma cabeçada nela, como inveridicamente está sendo vinculado na imprensa, e que tudo será devidamente esclarecido no momento oportuno”.

* Em caso de violência contra a mulher, denuncie

Violência contra a mulher é crime, com pena de prisão prevista em lei. Ao presenciar qualquer episódio de agressão contra mulheres, denuncie. Você pode fazer isso por telefone (ligando 190 ou 180).Também pode procurar uma delegacia, normal ou especializada. Saiba mais sobre como denunciar aqui.

