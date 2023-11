Prefeito faz bolo de R$ 50 mil com fotos dele no aniversário de cidade

O bolo de aniversário do município de Divinópolis de Goiás, a cerca de 643 km da capital goiana, foi estampado com o rosto do prefeito da cidade. O município que completou 65 anos ganhou uma festa com um doce de 65 metros.

Imagens mostram fotos do prefeito Charley Tolentino decorando o alimento. O bolo de metro custou quase R$ 50 mil.

Bolo de metro

O aniversário de Dinivópolis de Goiás foi comemorado nessa terça-feira (14/11), dia em que a cidade completou 65 anos. O tamanho do bolo, com 65 metros, simboliza a idade do município. Para as comemorações, a prefeitura promoveu shows, torneios de futebol e pescaria, além de outras atividades.

No site da gestão municipal de Divinópolis é possível acessar o documento da licitação que foi feita para a compra do bolo que, ao todo, custou R$ 48.030,00.

Improbidade administrativa

De acordo com o art.37 da Constituição Federal, “administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”.

Ou seja, usar a máquina pública para se comunicar ou se promover pode ser caracterizado como autopromoção, já que o prefeito é um agente público.

metropoles

