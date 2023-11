Réveillon 2024 de João Pessoa terá Raniery Gomes, Limão com Mel, Alinne Rosa e Banda Encantus

Foi divulgada nesta quinta-feira (16) a programação do Réveillon 2024 de João Pessoa. A virada do ano terá shows de Raniery Gomes, Limão com Mel, Alinne Rosa e Banda Encantus no Busto de Tamandaré, entre as praias de Tambaú e Cabo Branco, na capital paraibana (confira a programação completa abaixo).

De acordo com a Prefeitura Municipal de João Pessoa, a programação cultural de fim de ano vai começar a partir de 1º de dezembro, com a abertura do presépio natalino na Casa da Pólvora. A programação segue até o réveillon.

Além das atividades anunciadas por dia, haverá cortejo de bandas marciais da Rede de Municipal de Ensino nos dias 9, 10, 16 e 17 de dezembro. No Parque Solon de Lucena, o Papai Noel estará presente nos dias 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23 e 24 de dezembro.

A Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) já havia confirmado o show da banda Limão com Mel para este réveillon. Na virada de 2022 para 2023, quem fez a festa no Busto de Tamandaré foram os artistas Ranniery Gomes, Nando Cordel, e a banda Cavaleiros do Forró.

Programação de fim de ano em João Pessoa

1º de dezembro (sexta-feira)

Casa da Pólvora

Abertura do presépio natalino na Casa da Pólvora

Apresentação artística do Quarteto de Clarinetes da Banda 5 de Agosto

16 de dezembro (sábado)

Largo de São Francisco – 19h

Concerto de Natal com a Banda 5 de Agosto e cantor Daniel Boaventura

17 de dezembro (domingo)

Busto de Tamandaré – 19h

DJ Vinny Santos

Coral Canto Livre Meninada

Presença de personagens natalinos

20 de dezembro (quarta-feira)

Hotel Globo – 16h

Banda 5 de Agosto

Catedral Nossa Senhora das Neves – 19h

Apresentação do Grupo de Câmara da SEDEC

21 de dezembro (quinta-feira)

Busto de Tamandaré – 18h

Coral Jovem do Instituto Unimed João Pessoa

Orquestra Sedec

22 de dezembro (sexta-feira)

Igreja de São Francisco – 19h

Concerto de Natal com a Orquestra Sinfônica Municipal

28 de dezembro (quinta-feira)

Busto de Tamandaré – 19h

Natal Luz com o Padre Nilson

31 de dezembro (domingo)

Alinne Rosa

Limão Com Mel

Banda Encantos

Ranniery Gomes

G1

