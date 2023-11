Rio tem novo recorde de temperatura no ano: 42,6°C

Em uma semana marcada por intenso calor, o Rio de Janeiro estabeleceu nesta quinta-feira (16) novo recorde de temperatura em 2023: 42,6 graus Celsius (°C). O termômetro que registrou tal temperatura foi o do bairro de Guaratiba, na zona oeste da cidade, que tem chamado a atenção pela sensação térmica de mais de 50 °C no período da manhã.

No início da tarde, momento em que o recorde foi estabelecido, a maior sensação térmica era de 53,3°C, no bairro do Jardim Botânico, na zona sul.

Antes desta quinta-feira, o recorde anterior tinha sido estabelecido pela onda de calor que se abateu sobre o Brasil desde o fim de semana. No domingo (12), termômetros do bairro de Irajá, na zona norte, marcaram 42,5°C.

Para esta sexta-feira (17), o Alerta Rio prevê que as temperaturas continuem acima dos 40°C, sem previsão de chuva. A umidade relativa do ar deve continuar entre 21% e 30% no período da tarde em alguns pontos da cidade.

Já entre o sábado (18) e o domingo (19), áreas de instabilidade estarão presentes, associadas à passagem de uma frente fria no mar. Com isso, há previsão de pancadas de chuva moderada a forte a partir da tarde de sábado e a qualquer momento do domingo, podendo passar de 25 milímetros por hora. Os ventos estarão moderados, podendo haver rajadas fortes durante as pancadas.

agenciabrasil

