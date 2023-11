Wanessa Camargo fala após álbum de casamento ser encontrado no lixo

Wanessa Camargo e Marcus Buaiz se casaram em 2007 e se separaram no ano passado. O álbum de casamento do ex-casal, que tem dois filhos juntos, foi encontrado em uma caçamba de lixo em Goiânia (GO) por um homem identificado como Marcos Bilim. Após a repercussão do caso, a cantora se pronunciou.

O homem concedeu entrevista ao Balanço Geral, da Record TV, e explicou que entrou em contato com a família para devolver o objeto, mas que não recebeu respostas. “Acho que eles acham que deve ser mentira. Entrei em contato com todos, mandei mensagem no Facebook e no Instagram e ninguém nem respondeu”, disse.

“Eu queria devolver o álbum pra família. Apesar do casamento deles ter acabado, eu queria devolver, porque faz parte da história deles. Mas acho que nem a família acreditou”, declarou.

Por meio de sua assessoria, Wanessa Camargo explicou que não se desfez dos álbuns do casamento e que continua com seus exemplares guardados.

“Após notícias veiculadas na mídia de que Wanessa Camargo teria se desfeito dos álbuns de fotos de seu casamento com o empresário Marcus Buaiz, a assessoria informa que a cantora continua com posse de todo o material que recebeu na época do evento. Se alguma cópia oficial foi descartada, a empresa das imagens, Prime, com sede em Goiânia, pode ter se desfeito do material que continham, assim como foi revelado que se desfizeram de outros materiais de casamentos”, declarou.

Já o fotógrafo Edgar Oliveira, dono da empresa que fez o casamento, disse que um álbum sumiu do acervo. “Sumiu da nossa empresa. Estava no arquivo morto. Como já tem 15 anos, o papel já não é o mesmo, a diagramação, várias coisas mudaram, até a capa. Esses álbuns antigos a gente mantém em um acervo. Se um dia a gente precisar, a gente tem lá no arquivo. Sumiu do nosso acervo”, relatou, ao GShow.

metropoles

