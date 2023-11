Mulher morta em colisão entre trem e ônibus teve corpo partido ao meio

O acidente entre um trem de carga e um ônibus partiu Júlia de Albuquerque Violato, 37 anos, ao meio. Imagens que circulam pelas redes sociais mostram que o corpo da mulher ficou dilacerado após a colisão.

Além da morte de Júlia, a tragédia levou cinco pessoas a serem transportadas a hospitais do DF. Entre elas está Pedro Domiense Campos, 42, motorista do ônibus. Ele estava em estado de choque e com crise nervosa, mas não apresentava ferimentos. O condutor do trem não precisou de atendimento médico.

Nildete Antunes Vitor, 58. Estava consciente e orientada, apresentando corte profundo do lado direito da cabeça e fraturas no braço esquerdo e na clavícula direita. Foi transportada para o Hospital de Base de Brasília por uma aeronave do CBMDF.

Júlio Botelho Fernandes, 28. Estava inconsciente e instável. Foi transportado para o Hospital de Base de Brasília com traumatismo cranioencefálico grave.

Janderson Rodrigues da Costa, 47. Foi transportado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital de Base de Brasília consciente e orientado, apresentando escoriações na face e nos braços.

Uma jovem de 19 anos foi transportada pelo Samu para o Hospital Regional da Ceilândia sem traumas físicos, apenas com crise nervosa.

Sobre o acidente

A colisão aconteceu próximo ao Balão do Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), que faz ligação com a Cidade do Automóvel.

Testemunhas que presenciaram o acidente afirmam que o trem bateu na traseira do ônibus e Júlia de Albuquerque foi jogada para fora e acabou atingida pelo trem.

Imagens gravadas por testemunhas mostram o exato momento da tragédia.

O que diz a empresa

A empresa responsável pelo ônibus envolvido no acidente, a viação Marechal, lamentou o ocorrido. “Lamentamos profundamente o acidente ocorrido nesta sexta-feira (17) envolvendo um ônibus da nossa empresa e um trem. Nossos assistentes sociais e psicólogos estão comprometidos em acompanhar de perto o caso, assegurando toda a assistência necessária às vítimas e aos seus familiares.”

“Informamos que colaboraremos integralmente com as investigações em andamento e aguardaremos o resultado da perícia para esclarecer os detalhes desse trágico incidente. Estamos dedicados a prestar total transparência e apoio neste momento difícil”, completa a nota da empresa.

Já a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) informou, por meio de nota, que já acionou a concessionária para que sejam apuradas as responsabilidades do acidente, que terá até 30 dias para apresentar o laudo à agência, apontando as causas do ocorrido.

A 3ª Delegacia de Polícia (Cruzeiro) investiga o caso.

