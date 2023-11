Após morte de fãs, Taylor Swift emociona plateia em segundo show no RJ

Após todo o caos dos últimos dias, o segundo show de Taylor Swift no Rio de Janeiro pela The Eras Tour levou milhares de fãs à loucura neste domingo (19/11).

Mesmo com as polêmicas com o adiamento do show do último sábado (18/11), os fãs compareceram em peso no Engenhão, que apresentava um clima mais ameno e com chuva. O tempo permanceu estável e com precipitações durante toda a apresentação da cantora.

Nas redes sociais, os fãs comemoram o retorno de Taylor, que se mostrou emocionada nos primeiros momentos do show. “Rio, vocês estão fazendo com que eu me sinta tão incrível agora”, disse.

Afastando o pensamento de que Taylor ficaria traumatizada e nunca mais voltaria ao Brasil – possibilidade que tem gerado diversos memes -, a cantora ainda ressaltou o quanto os fãs brasileiros têm sido receptivos. “Eu nunca fiz uma turnê no Brasil antes, e vocês têm sido tão bons comigo”, comemorou.

Desde a última sexta-feira (18/11), a The Eras Tour vem sendo rondada por diversas polêmicas, a começar pela morte da fã Ana Clara Benevides, de 23 anos, que faleceu após passar mal de calor no evento. Na ocasião, a produtora T4F proibiu que o público entrasse com garrafas d’água, o que levou muitas pessoas a passarem mal.

No dia seguinte, às 18h, pouco antes do segundo show da turnê começar, Taylor decidiu adiar o show para que a saúde dos fãs não fosse colocada em risco no que foi o dia mais quente da semana no Rio de Janeiro. Além disso, o prefeito carioca Eduardo Paes recebeu a notícia de que Taylor não estava bem. A partir deste momento houve revolta por parte de muitos fãs que não poderiam comparecer na nova data, segunda-feira (20/11).

Além disso, houve confusão, arrastão e ação da polícia na saída do estádio após o adiamento, e um outro fã da cantora morreu na madrugada de domingo (19/11). Gabriel Santana foi morto a facadas após ser assaltado na praia de Copacabana junto de suas amigas. Ele assistiria ao show de hoje.

