Taylor Swift luta para respirar em show no Rio de Janeiro, diz New York Post

Em meio a toda a repercussão internacional sobre a tumultuada passagem de Taylor Swift pelo Brasil, o perfil do jornal americano New York Post no Instagram publicou neste domingo imagens da cantora Taylor Swift em seu primeiro show, na noite de sexta-feira. Na postagem, o periódico mostra um vídeo da artista parecendo estar com falta de ar.

Na postagem, o veículo destaca ainda na legenda das imagens que ela “aparentemente estava lutando para respirar” e que as temperaturas estavam próximas dos 100 graus Fahrenheit, o correspondente a quase 40 graus na escala Celsius. Eles contam que, em determinado momento, ela parou de cantar para pedir água para o público.

O jornal americano contextualizou que Taylor adiou o show que faria no sábado, dia 18, devido às condições climáticas apresentadas no Rio de Janeiro nos últimos dias. Eles ainda postaram uma foto de Ana Clara Benevides Machado, fã que passou mal na plateia do primeiro dia e não resistiu depois de sofrer uma parada cardiorrespiratória.

A delegada responsável pelo caso informou neste domingo que serão necessários ao menos 30 dias para saber se a jovem, natural de Mato Grosso do Sul, morreu em decorrência do calor.

O show deste domingo, dia 19, foi confirmado e a cantora sobe ao palco às 20h30. Já a apresentação que aconteceria no sábado foi transferida para segunda, dia 20, o que descontentou muitos fãs.

clickpb

Curtir isso: Curtir Carregando...