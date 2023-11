Fest Aruanda 2023: filmes selecionados para mostras competitivas são divulgados

Foi divulgada nesta segunda-feira (20) a relação dos filmes selecionados para a Mostra Competitiva Nacional e da Mostra Sob o Céu Nordestino do Fest Aruanda 2023 (veja a lista completa no fim da reportagem). O evento, um dos maiores realizados pelo setor audiovisual da Paraíba, deve acontecer de 30 de novembro a 6 de dezembro, no Cinépolis do Manaíra Shopping, em João Pessoa.

Os filmes selecionados foram divulgados durante uma coletiva de imprensa realizada pelos idealizadores da iniciativa, nesta segunda (20), na Usina Cultural Energisa, em João Pessoa.

Além das mostras competitivas, o Fest Aruanda também vai exibir os filmes “Nada Será Como Antes – A Música do Clube da Esquina”, de Ana Rieper, e “Aruanda“, de Linduarte Noronha, na abertura; e “Black Rio! Black Power!”, de Emílio Domingos, no encerramento.

Também vão haver sessões especiais com as exibições de “O Cineasta da Selva”, de Aurélio Michiles; “Amazonas, o Maior Rio do Mundo“ (1918-1920), de Silvino Santos; “Zé”, de Rafael Conde; “Pacarrete”, de Allan Deberton; “A Planta”, de Beto Brant; “Nada Sobre Meu Pai”, de Susanna Lira; e “Super 8 Mostras: Anos 1980 e Anos 2022”.

Longas da Mostra Competitiva Nacional do Fest Aruanda 2023

“ Levante ”, de Lillah Halla (Ficção). São Paulo/SP (2023)

”, de Lillah Halla (Ficção). São Paulo/SP (2023) “ Ana ”, de Marcus Faustini (Ficção). Rio de Janeiro/RJ (2023)

”, de Marcus Faustini (Ficção). Rio de Janeiro/RJ (2023) “ Othelo, o Grande ”, de Lucas H. Rossi dos Santos (Documentário). Rio de Janeiro/RJ (2023

”, de Lucas H. Rossi dos Santos (Documentário). Rio de Janeiro/RJ (2023 “ Saudosa Maloca ”, de Pedro Serrano (Ficção). São Paulo/SP (2023)

”, de Pedro Serrano (Ficção). São Paulo/SP (2023) “ Peréio, Eu Te Odeio” , de Tasso Dourado e Allan Sieber (Documentário). Rio de Janeiro/RJ e São Paulo/SP (2023)

, de Tasso Dourado e Allan Sieber (Documentário). Rio de Janeiro/RJ e São Paulo/SP (2023) “Citroloxix”, de Julia Zakia (Ficção). São Paulo/SP (2023)

Curtas da Mostra Competitiva Nacional do Fest Aruanda 2023

“ Alvará ”, de Fernando Abreu (Ficção). Serra da Raiz/PB (2022)

”, de Fernando Abreu (Ficção). Serra da Raiz/PB (2022) “ Bergamota ”, de Hsu Chien (Ficção). Rio de Janeiro/RJ (2023)

”, de Hsu Chien (Ficção). Rio de Janeiro/RJ (2023) “ Emerenciana ”, de Larissa Nepomuceno (Documentário). Curitiba/PR (2023)

”, de Larissa Nepomuceno (Documentário). Curitiba/PR (2023) “ Feira da Ladra ”, de Diego Migliorini (Ficção). São Paulo/SP (2023)

”, de Diego Migliorini (Ficção). São Paulo/SP (2023) “ José Sette Cinema Infernal “, de Sávio Leite (Documentário). Belo Horizonte/MG (2022)

“, de Sávio Leite (Documentário). Belo Horizonte/MG (2022) “ O Brilho Cega ”, de Carlos Mosca (Ficção). Lagoa Seca/PB (2023)

”, de Carlos Mosca (Ficção). Lagoa Seca/PB (2023) “ O Destino da Senhora Adelaide “, de Breno Alvarenga e Luiza Garcia (Animação). Belo Horizonte/MG (2022)

“, de Breno Alvarenga e Luiza Garcia (Animação). Belo Horizonte/MG (2022) “ O Presente “, de Ursula Marini (Ficção). Rio de Janeiro/RJ (2022)

“, de Ursula Marini (Ficção). Rio de Janeiro/RJ (2022) “ Pulmão de Pedra ”, de Torquato Joel (Documentário). João Pessoa/PB (2023)

”, de Torquato Joel (Documentário). João Pessoa/PB (2023) “ Sereia ”, de Estevan de la Fuente (Ficção). Curitiba/PR (2023)

”, de Estevan de la Fuente (Ficção). Curitiba/PR (2023) “ Travessia ”, de Gabriel Lima (Ficção). Rio de Janeiro/RJ (2023)

”, de Gabriel Lima (Ficção). Rio de Janeiro/RJ (2023) “Vão das Almas”, de Edileuza Penha de Souza e Santiago Dellape (Ficção). Brasília/DF (2023)

Longas da Mostra Sob o Céu Nordestino

“ Cervejas no Escuro ”, de Tiago A. Neves (Ficção). Princesa Isabel/PB (2023)

”, de Tiago A. Neves (Ficção). Princesa Isabel/PB (2023) “ Memórias da Chuva ”, de Wolney Oliveira (Documentário). Fortaleza/Jaguaribara;CE (2022)

”, de Wolney Oliveira (Documentário). Fortaleza/Jaguaribara;CE (2022) “ Saudade Fez Morada Aqui Dentro ”, de Haroldo Borges (Ficção). Salvador/BA (2023)

”, de Haroldo Borges (Ficção). Salvador/BA (2023) “Sem Coração”, de Nara Normande e Tião (Ficção). Recife/PE (2023)

Curtas da Mostra Sob o Céu Nordestino

“ O Orgulho Não é Junino ”, de Dimas Carvalho (Documentário). Campina Grande/PB (2023)

”, de Dimas Carvalho (Documentário). Campina Grande/PB (2023) “ Pantera dos Olhos Dormentes ”, de Cristall Hannah e Ingsson Vasconcelos (Animação). João Pessoa/PB (2023)

”, de Cristall Hannah e Ingsson Vasconcelos (Animação). João Pessoa/PB (2023) “ Para Onde Eu Vou? ” de Fabi Melo (Animação). Campina Grande/PB (2023)

” de Fabi Melo (Animação). Campina Grande/PB (2023) “ Abrição de Portas ”, de Jaime Guimarães (Documentário). Campina Grande/PB (2022)

”, de Jaime Guimarães (Documentário). Campina Grande/PB (2022) “ Flora, a Mãe do Rei ”, de Geóstenys de Melo Barbosa (Ficção). Alagoa Grande/PB (2023)

”, de Geóstenys de Melo Barbosa (Ficção). Alagoa Grande/PB (2023) “ Céu ”, de Valtyennya Pires (Documentário). Santa Luzia/PB (2022)

”, de Valtyennya Pires (Documentário). Santa Luzia/PB (2022) “Flor dos Canaviais”, de Lívio Brandão e Lucas Machado (Ficção). Alhandra/PB (2023)

