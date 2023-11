Em 55ª Sessão, Câmara de Guarabira discute o veto do Poder Executivo que cria a taxação de lixo

Na tarde desta terça, 21, os vereadores se reuniram no Plenário da Câmara de Guarabira, onde foram aprovados 27 requerimentos, que discorrem sobre as áreas de mobilidade, cultura e infraestrutura. Ainda na sessão, a representante do Centro de Reabilitação III Maria Moura, Fernanda Macedo, fez uso da tribuna livre para falar sobre os serviços e as especializações que o centro disponibiliza no atendimento aos cidadãos.

Durante o momento, foram aprovados, em primeiro turno, 5 Projetos de Lei do Legislativo, sendo eles o Projeto de Lei nº 57, de autoria da vereadora Jussara Maria, que institui a Campanha Permanente “A mulher na política”, dispondo sobre medidas de incentivo à participação da mulher na atividade política do município, bem como o Projeto de Lei n° 148, de autoria do vereador Júnior Ferreira, que trata sobre a criação de um Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da cidade. Além disso, os parlamentares discutiram sobre o veto do Poder Executivo que cria a taxação de lixo para Guarabira.

O Presidente da Casa, Raimundo Macedo, declarou a imensa satisfação com o andamento da sessão e parabenizou os vereadores pela harmonia nas discussões: “Agradeço também aos servidores desta Casa que desempenharam suas funções com dedicação e eficiência, garantindo o bom desenrolar da sessão”.

