Ex-mulher de Zé Trovão manda indireta após noiva relatar agressão

Presidente do PL Mulher em Joinville e ex-esposa do deputado federal Zé Trovão, filiado ao mesmo partido político, Jéssica Veiga dá sinais de guardar mágoa do relacionamento que manteve com o caminhoneiro bolsonarista.

Renata fez duas postagens com indiretas a Trovão no mesmo dia em que a coluna revelou que o parlamentar foi acusado pela noiva, Ana Rosa Schuster, de agredi-la em Brasília.

Em uma das publicações, Jéssica colocou foto de uma noiva com o olho roxo acompanhada da inscrição: “Até que a morte nos separe”.

Em outra postagem, compartilhou um meme com um estabelecimento comercial pegando fogo e os dizeres: “Eu passando na frente do meu antigo emprego e vendo do que escapei. Que livramento”.

No mesmo post, incluiu um complemento: “Esse story não é sobre emprego! rs”.

Antes de se divorciar de Zé Trovão, Jéssica Veiga chegou a ganhar o noticiário por ser impedida de visitar o marido na prisão por não ter se vacinado contra a Covid-19.

Durante o período em que o caminhoneiro esteve preso, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, foi Jéssica quem ficou responsável por alimentar as redes sociais do então influenciador bolsonarista.

Zé Trovão nega que tenha agredido Ana Rosa Schuster. Leia aqui a íntegra do posicionamento do deputado.

