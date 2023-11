Fiéis exigem anulação de batizados, casamentos e confissões do padre Egídio, diz colunista Clilson Júnior

O jornalista Clilson Júnior publicou em sua coluna no ClickPB mais detalhes sobre os desdobramentos do escândalo envolvendo o Padre Egídio, investigado por suspeita de desviar recursos do Hospital Padre Zé, em João Pessoa. Segundo o colunista, os fiéis estão exigindo a anulação de batizados, casamentos e confissões do padre.

Clilson Júnior traz questionamentos sobre a confiança e sobre como restaurar o sagrado em meio à fé abalada pelo escândalo das denúncias contra o religioso.

Confira a coluna completa:

O padre Egídio de Carvalho e ex-funcionárias do Hospital Padre Zé foram presos na última sexta-feira (17) após a Justiça autorizar a prisão preventiva deles. O padre e uma das ex-funcionárias permanecem recolhidos em penitenciárias estaduais. A outra ex-funcionária teve o direito a prisão domiciliar por ter filho pequeno.

Histórico do padre

O padre Egídio de Carvalho Neto foi ordenado padre em 22 de agosto de 1993. Atualmente, era paróco da Paróquia de Santo Antônio do Menino Deus, no bairro Jardim Cidade Universitária, em João Pessoa, além de diretor do Hospital Padre Zé.

