Magnésio: veja principais benefícios e por que suplementar

O magnésio é um mineral que tem muitas funções no organismo humano. Incluído em vários processos do corpo, ele é capaz de beneficiar a saúde óssea e a função muscular, regular o sistema nervoso, controlar a pressão arterial e estabilizar os níveis de açúcar no sangue.

Nozes, vegetais de folhas verdes (como espinafre, acelga e couve), feijão, grãos integrais e chocolate amargo são alguns dos alimentos ricos em magnésio. Contudo, o nutricionista esportivo Isaac Nunes, que atende em Brasília, afirma que, apesar de a alimentação saudável trazer boas quantidades do mineral, a suplementação sempre é interessante. Segundo o profissional, o corpo não se beneficia tanto das versões encontradas nas comidas.

“Ao consumir magnésio por meio da alimentação, ele pode se distribuir pelo corpo sem direcionamento específico. Ao suplementar, é possível combinar o magnésio com outras substâncias e encaminhá-lo para funções específicas, como melhora do sono, tratamento da osteoporose e controle da diabetes, entre outros”, explica Isaac.

Apesar de a necessidade de suplementação de magnésio ser rara, o nutricionista afirma que ela sempre é recomendada e não há contraindicações. Alguns benefícios de apostar nos produtos com o mineral são:

1. Prevenir a osteoporose

A suplementação de magnésio pode beneficiar a saúde óssea ao prevenir a osteoporose, condição na qual os ossos se tornam frágeis e quebradiços. O mineral ajuda a melhorar a capacidade do corpo de absorver cálcio nos ossos e dentes.

2. Melhorar o desempenho físico

O mineral atua no âmbito neuromuscular, auxiliando a manutenção da contração e do relaxamento muscular normal, o que previne cãibras e retarda a fadiga. Quando combinados, os fatores melhoram, por exemplo, o desempenho em esportes.

3. Melhorar o sono

Apesar de não ser uma função conhecida do mineral, o magnésio contribui para uma boa noite de sono. Ele otimiza a transmissão de impulsos nervosos, influenciando na concentração, na memória e no gerenciamento do estresse, o que impacta a qualidade do momento de descanso.

4. Prevenir a diabetes

“O magnésio tem impacto metabólico, já que é capaz de degradar as moléculas de glicose, ajudando a regular os níveis de açúcar no sangue. Uma adequada ingestão do mineral tem sido associada à redução do risco de desenvolvimento de diabetes tipo 2”, afirma a nutricionista Alessandra Feltre, da empresa de suplementos Puravida.

5. Reduzir a pressão arterial

A suplementação pode relaxar os vasos sanguíneos para favorecer o fluxo de sangue e diminuir a pressão nas artérias, o que reduz as chances de desenvolvimento de hipertensão e outras doenças cardíacas.

