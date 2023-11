Governo da Paraíba vai construir mais de 2 mil novas moradias em sete municípios

O Governo da Paraíba, por meio da Companhia Estadual de Habitação Popular da Paraíba (Cehap) e em parceria com empresas do ramo da construção civil, foi escolhido em 14 novos projetos durante a primeira seleção de propostas do Novo Minha Casa Minha Vida. O resultado foi divulgado nessa quarta-feira (22) pelo Governo Federal, por meio do Ministério das Cidades, durante cerimônia realizada no Palácio do Planalto.

Todas as propostas farão parte da Faixa 1 do programa, para famílias com renda mensal de até 2 salários mínimos. Na Paraíba, os novos empreendimentos serão construídos nos municípios de João Pessoa, Campina Grande, Bayeux, Mari, Sousa, Patos e Catolé do Rocha. Ao todo serão 2.176 novas unidades habitacionais construídas com os recursos dessa primeira etapa do processo de implementação do Novo Minha Casa Minha Vida.

A presidente da Cehap, Emília Correia Lima, comemorou a seleção dos projetos do Governo da Paraíba, lembrando que, após quatro anos sem o programa Minha Casa, Minha Vida, o Estado consegue aprovação para construção de mais de 2 mil moradias. “Existem vários outros programas do Governo federal que também foram ressuscitados no Brasil e que a Paraíba está trabalhando forte para trazer esses benefícios”, adiantou.

A partir de agora, passa a contar o prazo de até 150 dias para a apresentação dos projetos e posterior contratação dos empreendimentos junto à Caixa Econômica Federal.

