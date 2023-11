Anízio Júnior anima 2ª Cavalgada do Agricultor em Pedro Régis neste sábado (25)

Anísio Júnior é uma das atrações da 2ª edição da Cavalgada do Agricultor, que acontece neste sábado (25) em Pedro Régis.

A expectativa da organização é que o número de participantes supere os cem cavaleiros e amazonas. Evento da Secretaria de Cultura, a Cavalgada homenageia o saudoso ex-prefeito Virgílio Ribeiro e faz parte da programação dos Festejos de Nossa Senhora de Fátima, padroeira do município.

Além de Anízio Júnior, Ewerton Dias e Ewerton Silva prometem animar o público com muito forró. A concentração do evento será a partir das 08h, com café da manhã em frente a Prefeitura. Depois de percorrer as principais ruas da cidade e cerca de 08 km na zona rural, os cavalgadores retornam para o local da partida para uma feijoada.

pedroregis

