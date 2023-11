PM em bar ameaça “dar taca” e atira em família que voltava de velório

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga uma confusão em Planaltina (DF) envolvendo um sargento da Polícia Militar, que atirou em via pública contra pessoas que voltavam de um velório. Segundo testemunhas, ele estaria armado e bebia no local, sem farda, quando ameaçou voltar com uma viatura e “dar taca em todo mundo”. Já o PM se defende e conta outra história.

A confusão aconteceu no último sábado (18/11), por volta das 17h, e tem versões bem distintas nos depoimentos registrados na delegacia. Um morador da cidade relata que estava com a esposa voltando do velório da sogra quando, em dado momento, a companheira recebeu uma ligação para tratar de assuntos familiares e acabou saindo do veículo, transtornada.

Logo que ela saiu do carro, dois indivíduos abordaram o marido dela e começaram a proferir ameaças contra ele. Inclusive a dupla teria mandado o homem “vazar” dali e apontado até uma arma para a cabeça dele, que saiu em disparada. Posteriormente, o motorista descobriu que um dos autores das ameaças era PM, que não teria se identificado naquele momento.

Sob tensão, ele acabou batendo o veículo, mas, ainda assim, teve de voltar ao local para buscar a esposa. “Liguei para minha sobrinha, para gente voltar e pegar minha mulher. Voltando lá perto do bar, eles me conheceram no carro e já deram vários tiros na gente”, contou o homem ao Metrópoles. Com medo, ele pediu para não se identificar.

Teria sido nessa ida para buscar a esposa, juntamente com a sobrinha e o namorado dela, que o PM discutiu com a família e disse que voltaria com a viatura para dar “uma taca em todo mundo”. Veja:

Os três familiares estavam em um Volkswagen Golf, que foi alvejado por vários disparos. Eles novamente tiveram que sair em fuga do local, mas foram perseguidos pela dupla, em um Fiat/Pálio, por quase 3 km. O trio teve de descer, abandonar o carro e fugir a pé em uma área de matagal.

O veículo alvejado está na perícia, na Polícia Civil, com marcas de tiros nos pneus, na parte traseira e na porta.

Versão do sargento

Segundo o depoimento do PM na delegacia, tudo teria começado com uma suspeita de violência doméstica. Ele narra que estava no bar jogando sinuca, sem citar se consumia ou não bebida alcoólica, quando percebeu que “aparentemente uma mulher estaria sendo perseguida por um homem”.

Ainda de acordo com o sargento, ele ouviu a mulher chorando, pedindo para o homem se afastar e até arremessando uma pedra que estava no chão contra o veículo do suposto agressor. O PM diz que orientou a possível vítima a procurar ajuda policial e ligar para o 190, mas ela saiu andando a pé, e o carro a perseguiu.

O militar afirma, ainda, que o homem acusado parou o automóvel e ficou esperando a mulher voltar, momento em que o sargento acabou “abordando o rapaz” dentro do veículo. Minutos depois, o PM diz que viu um Volkswagen Golf chegar ao local e teria tido informações de que havia pessoas armadas no carro.

No momento em que o veículo se aproximou, o sargento, “temendo por sua integridade física”, como relatou na delegacia, sacou a arma de fogo, uma pistola calibre 9mm, da PMDF, e efetuou dois disparos contra a parte traseira do Golf.

Quando o carro atingido saía do local, o PM diz que começou uma perseguição em seu automóvel particular, um Pálio, mas, alguns quilômetros depois, encontrou o veículo do homem abandonado. Antes de ir até a delegacia, o militar informa que foi ao batalhão em que trabalha para comunicar a situação.

Arma apreendida

Procurada pela reportagem na última quarta-feira (22/11), a PMDF não emitiu nota sobre o caso até a última atualização deste texto. O caso está em apuração na 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina). A arma do policial, o estojo e os cartuchos foram apreendidos e encaminhados para a perícia.

metropoles

