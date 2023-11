Vice-governador acompanha ministra da Saúde em entrega de ambulâncias e destaca parceria para o fortalecimento dos atendimentos de urgência e emergência

O vice-governador Lucas Ribeiro participou, nesta quinta-feira (23), no Centro de Convenções de João Pessoa, ao lado da ministra da Saúde, Nísia Trindade, da entrega de 27 ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), que contemplaram 26 municípios do estado.

Na ocasião, Lucas Ribeiro agradeceu a parceria com o governo federal para garantir a eficiência do atendimento e qualificação da saúde pública. “A entrega de ambulâncias não é apenas um ato administrativo, mas um verdadeiro gesto de humanidade e compreensão das reais necessidades da nossa gente. Cada veículo aqui representa a possibilidade de salvar vidas, de garantir que o socorro chegue de forma mais rápida a quem precisa, especialmente nas áreas mais remotas do nosso interior”, sustentou.

O vice-governador também destacou o trabalho executado pela saúde estadual que tem implantado serviços de excelência, levando a média e alta complexidade para todas as regiões da Paraíba. “O programa Coração Paraibano, por exemplo, tem sido essencial na luta para salvar vidas de pacientes cardíacos em todo o nosso estado, e também conta, na sua rede, com ambulâncias semelhantes as que foram entregues hoje, modernas, equipadas, permitindo que intervenções críticas comecem imediatamente, mesmo antes da chegada do paciente ao hospital”, complementou.

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, destacou a simbologia da entrega das ambulâncias no ano em que o Samu celebra 20 anos. “Esse é mais um ato que fortalece o SUS para fazer com que a saúde chegue a quem mais precisa. O Samu é um dos programas mais queridos e demandados pelos gestores e está no PAC como prioridade porque queremos chegar a 100% da cobertura nacional até 2026. Nosso compromisso é cuidar e fazer com que a população seja melhor atendida”, afirmou.

O deputado federal Hugo Motta afirmou que as novas ambulâncias irão assegurar a melhoria significativa no atendimento da urgência e emergência nos municípios. “A Paraíba está em festa com essa entrega que irão salvar vidas em muitos municípios, que contarão com o serviços pela primeira vez, fazendo com que as pessoas tenham um socorro mais eficiente caso precisem, com equipamentos modernos e profissionais qualificados”, disse.

O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, evidenciou a importância da união com o governo federal para fortalecer a saúde nos municípios. “Nós temos a responsabilidade com a universalização dos serviços de saúde e no município é onde as coisas acontecem, por isso, a integração entre governo federal, estados e prefeituras é necessária para chegarmos a quem mais precisa e merece a nossa dedicação”, comentou.

Foram contemplados com as ambulâncias os municípios de Água Branca, Aguiar, Aparecida, Boa Ventura, Bonito de Santa Fé, Brejo do Cruz, Desterro, Imaculada, Joca Claudino, Juru, Manaíra, Matureia, Olho D’água, Patos, Paulista, Pedra Branca, Piancó, Poços Dantas, Pombal, Santa Inês, Santana dos Garrotes, São João do Cariri, São José de Caiana, São José de Piranhas, Sousa e Taperoá.

Prestigiaram a solenidade, o secretário substituto de Atenção Primária à Saúde, Felipe Proenço; o diretor de Programa da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, André Bonifácio; a superintendente estadual do Ministério da Saúde, Joelma Fernandes; a presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde da Paraíba (Cosems/PB) e primeira vice-presidente regional da Região Nordeste do Conasems, Soraya Galdino; o secretário de estado da Saúde, Jhony Bezerra; a secretária executiva da Saúde, Renata Nóbrega; e o diretor superintendente da Fundação PB Saúde, Arymatheus Reis.

Também estiveram presentes os deputados estaduais Luciano Cartaxo, João Gonçalves e doutora Paula; o vice-prefeito de João Pessoa, Léo Bezerra; o senador Veneziano Vital do Rego; além de prefeitos de diversos municípios do estado.

O Samu é uma iniciativa que envolve financiamento entre os níveis federal, estadual e municipal e tem como objetivo chegar precocemente à vítima após ter ocorrido alguma situação de urgência ou emergência que possa levar a sofrimento, a sequelas ou mesmo a morte em situações de natureza clínica, cirúrgica, traumática, obstétrica, pediátrica, psiquiátrica, entre outras. A Paraíba é um dos 10 estados da federação brasileira com 100% de cobertura territorial.

