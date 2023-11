Aproveite Vênus em Libra em faça a simpatia do tarot para melhorar sua vida amorosa

O planeta do amor já iniciou sua passagem no signo de Libra e essa energia beneficia todos os signos e promete trazer boas vibes! Aproveitando um pouco mais dessa oportunidade, que tal utilizar do tarot para dar aquele empurrãozinho e melhorar ainda mais a sua vida amorosa? Assim, escolha 1 ou 2 e descubra a simpatia do tarot traz para você.

Amor, meu grande amor

Antes de mais nada, o amor é um dos principais temas analisados por quem busca uma leitura de tarot. Seja para prever as oportunidades na vida amorosa ou ainda entender um pouco mais das intenções e dos sentimentos do mozão, e claro por ser uma ferramenta muito versátil, essas não são as únicas possibilidades que as cartas são capazes de mostrar. Desse modo, algumas leituras de tarot são ainda mais complexas e podem revelar muitos detalhes da relação amorosa, proporcionando a saúde do relacionamento.

O poder de escolha

Dizem que o coração não escolhe a quem amar e em partes essa frase é mesmo verdade. Pois diferente da paixão o amor não nasce momentaneamente. Em sua música Amor e Sexo, Rita Lee deixou clara a sua opinião logo na primeira estrofe, quando eternizou “Sexo é escolha/Amor é sorte”.

E o que seria a sorte se não a construção de oportunidades? O amor a gente constrói na dedicação em cada ato de atenção, de carinho, de reciprocidade e de doação. E para que ele nasça, de início, mais do que em outras fases é preciso estar disposto a apostar! É a tal da sorte, sem exigir garantias, cobranças, sem entrar em desesperos para não estragar as possibilidades, pois o solo pode se encharcar e dar lama. Então é preciso trabalhar na medida certa e se atentar aos sinais dos primeiros acordos, para saber se a aposta ainda está valendo a pena ou se está saindo muito cara.

Escolha 1 ou 2 e descubra a dica do tarot para melhorar sua vida amorosa.

Através das cartas é possível compreender muitos aspectos de uma situação. Os resultados podem ser como a energia que envolve a questão, comportamentos e o rumo de acordo com as atitudes praticadas dos envolvidos na relação, bem como conselhos. Levando em consideração que a intenção é melhorar a sua vida amorosa, essa mensagem é focada ao nível pessoal, pois é através do melhoramento de si que potencializamos as nossas oportunidades.

Como se trata de amor, leve em consideração realizar a sua simpatia do tarot em uma sexta-feira (dia de Vênus) ou em uma segunda-feira (dia da Lua), vale lembrar que na próxima segunda-feira (13/11) teremos a Lua Nova, uma ótima energia para somar com essa pratica.

Simpatia do tarot para quem escolheu as cartas do grupo 1

Primeiramente, as suas cartas de tarot indicam que de preferência realize a sua simpatia na Lua Nova. Você deverá trabalhar a insegurança, pois a falta de clareza, possivelmente está te influenciando negativamente.

Em primeiro lugar, dirija-se até um lugar seguro e arejado, de preferência ao ar livre ou varanda. Então, grude uma vela branca e uma vela preta em um pires, mas não acenda ainda. Agora, pegue um pedaço de papel branco e escreva pontos de sua personalidade que você sente estar atrapalhando a sua vida amorosa neste momento, entre eles não deixe se citar a insegurança. Depois, coloque-o embaixo da vela preta, que já está presa no suporte ou pires.

Logo em seguida, pegue mais um pedaço de papel e escreva o seu nome, data de nascimento. Este papel deve ser colocado embaixo de uma garrafa com água filtrada, ao lado da vela preta. Pegue um terceiro papel e coloque a substituição escrevendo positivamente pelo que deseja substituir o que colocou no papel da vela anterior. Não deixe de citar segurança pessoal e clareza emocional. Este papel você colocará embaixo da vela branca, do outro lado da jarra.

Por fim, acendas velas e deixe-as queimar por completo. Caso sinta necessidade, faça as suas orações. Ao finalizar, retire os papéis e descarte normalmente com as sobras das velas. Beba a sua água ao longo da semana.

Simpatia do tarot para quem escolheu as cartas do grupo 2

As suas cartas de tarot indicam que em sua simpatia você deverá trabalhar a abertura dos caminhos, não necessariamente as cartas falam sobre um novo amor, mas sim sobre a capacidade de aprimorar o modo de amar. Você pode realizar em uma sexta-feira ou em uma segunda-feira.

Em primeiro lugar, pegue uma folha de papel e escreva o seu nome, data de nascimento. Escreva também um pedido a São Miguel para te libertar dos laços do passado e a Nossa Senhora para alcançar a graça em sua vida amorosa. Ainda na carta, se comprometa a auxiliar alguém em situação de vulnerabilidade com 10 moedas, preferencialmente de 1 real.

Em seguida, coloque este bilhete embaixo de uma vela branca de 7 dias e coloque as 10 moedas ao redor. Acenda a vela em um lugar seguro e deixe-a queimar por completo. Após esse período, descarte a carta e o resto da vela. Doe as 10 moedas em uma igreja ou para alguém na rua.

