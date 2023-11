Com estádio lotado, Flamengo goleia América-MG e alcança o Palmeiras

A cada rodada na reta final do Campeonato Brasileiro, o Flamengo mostra que vai brigar até o fim pelo título. Na noite deste domingo (26/11), o Rubro-Negro visitou o rebaixado América-MG em Uberlândia e venceu por 3 x 0.

Com o triunfo no Parque do Sabiá, o time do técnico Tite chegou aos 63 pontos e alcançou a mesma pontuação do atual líder do campeonato, o Palmeiras, que ficou no 2 x 2 com o Fortaleza no Castelão. A equipe carioca fica atrás no saldo de gols.

Na próxima rodada, o Flamengo recebe o Atlético-MG na quarta-feira (29/11), às 19h30, em mais uma final na briga pelo título. No mesmo dia, o América-MG visita o Palmeiras, às 21h30.

O jogo teve casa cheia. Com o Flamengo brigando pelo título, a torcida do Rubro-Negro compareceu em peso. O Flamengo começou o jogo com 60 pontos, dois a menos que o líder Palmeiras. Já o América-MG não tem mais chances de se livrar do rebaixamento.

Mandante da partida, o Coelho foi a campo com Jori; Daniel Borges, Júlio, Éder e Marlon; Alê, Lucas Kal e Martinez; Everaldo, Felipe Azevedo e Mastriani. Já o Flamengo jogou com Rossi; Mateuzinho, Léo Pereira, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas; Pulgar, Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique, Everton Cebolinha e Pedro.

Precisando da vitória, o Flamengo teve a posse de bola nos 10 primeiros minutos de jogo. O Rubro-Negro assustou em chute de Everton Cebolinha, mas quem quase marcou foi o América-MG. Em boa trama de ataque, Felipe Azevedo carimbou o travessão de Rossi, quase abrindo o placar para o Coelho. No lance seguinte, Martinez também assustou com chute que raspou a trave do goleiro argentino do Flamengo.

O Flamengo equilibrou a partida, passou a rondar o gol de Jori e marcou aos 29 minutos. Cebolinha apareceu livre na área e cabeceou, sem chances para o goleiro do Coelho. Após a chuva engrossar no Parque do Sabiá, as equipes pouco criaram depois do gol do Rubro-Negro, e o jogo seguiu para o intervalo com os visitantes à frente no placar.

Segundo tempo

Empolgado com a liderança provisória graças à derrota parcial do Palmeiras para o Fortaleza, o time carioca retornou ao segundo tempo pressionando o América-MG. Logo no primeiro lance, Arrascaeta chutou forte para defesa de Jori.

E o Flamengo ampliou. Aos cinco minutos, Pedro recebeu de Bruno Henrique, tirou de Jori e anotou mais um gol. Com a vantagem no placar, o técnico Tite mexeu no time, com foco em peças ofensivas e no meio de campo.

Sem forças, o América-MG se tornou presa fácil para o ataque do Rubro-Negro, que enfileirou chances seguidas de gol. Já na reta final do duelo, o Flamengo fez o terceiro e transformou a vitória em goleada.

Aos 39 minutos, Everton Ribeiro marcou de letra. Um golaço no Parque do Sabiá, para delírio da torcida rubro-negra, decretando a vitória do time de Tite.

