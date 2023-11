Papa desiste da viagem à COP28 devido a problemas de saúde

O papa Francisco cancelou sua viagem planejada para a reunião climática COP28 em Dubai por causa dos efeitos de uma gripe e inflamação pulmonar, informou o Vaticano nesta terça-feira.

“Embora a condição clínica geral do Santo Padre tenha melhorado em relação à gripe e à inflamação do trato respiratório, os médicos pediram ao papa que não fizesse a viagem planejada para os próximos dias a Dubai”, disse o Vaticano.

O papa concordou em não viajar “com grande pesar”, acrescentou o Vaticano.

O papa, que tem 86 anos, deveria começar uma visita de três dias a Dubai na sexta-feira e o Vaticano havia dito mais cedo que ele iria adiante com a viagem.

Francisco, quando jovem em sua terra natal, a Argentina, teve parte de um pulmão removido.

O Vaticano anunciou na segunda-feira que o papa limitaria suas atividades esta semana para conservar suas forças.

Uma tomografia computadorizada realizada em um hospital de Roma no sábado excluiu a possibilidade de pneumonia, mas detectou uma inflamação nos pulmões do papa que causava dificuldades respiratórias. Ele estava recebendo antibióticos por via intravenosa, informou o Vaticano na segunda-feira.

O papa se reuniu com bispos espanhóis em visita ao Vaticano nesta terça-feira.

