Primeira-dama do Estado e vice-governador prestigiam Gincana do Procon e destacam importância do evento para consumo consciente

A primeira-dama do Estado, Ana Maria Lins, e o vice-governador Lucas Ribeiro prestigiaram, na tarde desta terça-feira (28), a 10ª edição da Gincana de Educação para o Consumo, promovida pelo Procon estadual em parceria com a Superintendência de Administração do Meio Ambiente (Sudema) e Secretaria de Estado da Educação. Com o tema “Gincana de Ouro”, o evento ocorreu na Vila Olímpica Parahyba, em João Pessoa, e contou com a participação de 20 escolas da Rede Estadual de Ensino, reunindo cerca de 1,2 mil alunos.

Durante a solenidade de abertura, Ana Maria Lins destacou a importância da gincana para um consumo consciente entre os jovens e o sucesso da iniciativa, que chega à sua 10ª edição. “A realização desse evento é muito importante, pois promove cidadania ao conscientizar nossos jovens sobre direitos e deveres do consumidor, criando a prática de um consumo consciente, algo fundamental para uma sociedade responsável”, afirmou.

“Já são dez edições, o que demonstra o sucesso dessa iniciativa do Governo da Paraíba, através do Procon, Secretaria da Educação e Sudema. O ginásio está lotado, e essa turma animada é a certeza de que teremos uma sociedade melhor num futuro bem próximo”, prosseguiu Ana Maria Lins.

Por sua vez, o vice-governador Lucas Ribeiro parabenizou a 10ª edição do evento. “A energia é muito grande de todos os participantes. Parabenizar o Procon por, de uma maneira divertida, interativa, ensinar o consumo consciente. Todos estão de parabéns”, comentou.

A estudante Ranielle Lira, do Centro Profissionalizante Deputado Antônio Cabral (CPDAC), no Valentina de Figueiredo, participou da gincana pela primeira vez. “Acho muito importante, porque a gente, além de se divertir, de ter toda essa interação, a gente aprende sobre consumo consciente, evitando problemas futuros como endividamento”, comentou.

Entre as 20 escolas participantes da 10ª Gincana de Educação para o Consumo, estiveram a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Compositor Luís Ramalho, Colégio da Polícia Militar Rebeca Cristina e a Ecit Padre Hildon Bandeira.

A competição — Sob os olhares de um júri atento, as cinco equipes — verde, laranja, amarela, azul e vermelha — realizaram seis modalidades de provas, com atividades recreativas e educativas. Acertar o maior número de questões sobre o Código de Defesa do Consumidor foi uma das provas.

Um dos pontos altos da competição, sempre em clima de interação e confraternização, foi um desfile com roupa feita de material reciclável, fortalecendo a sustentabilidade, um dos objetivos da Gincana de Educação para o Consumo.

Houve, ainda, uma premiação à parte para a equipe mais animada, momento em que o ginásio da Vila Olímpica Parahyba literalmente vibrou — com cada equipe tentando provar ser a mais animada.

“Ao chegar à 10ª edição, a Gincana de Educação para o Consumo consolida um sucesso com resultados muito positivos, com promoção da cidadania por meio do consumo consciente. Alcançar esse objetivo é algo que nos deixa extremamente felizes”, ressaltou a superintendente do Procon-PB, Késsia Liliana.

Os vencedores da 10ª Gincana de Educação para o Consumo foi a equipe Vermelha (5° lugar), a equipe Laranja (4°), a equipe Azul (3°), a equipe Verde (2°) e a equipe Amarela (1°), sendo a grande campeã. No quesito animação, a premiação foi para a equipe Amarela.

