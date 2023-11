Programa do Leite chega às cidades de Areial e Esperança e passa a atender mais de 31 mil famílias

Os municípios de Areial e Esperança integram agora o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA-Leite), gerenciado pelo Governo da Paraíba, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Humano (Sedh). A partir dessa segunda-feira (27), mais 650 novas famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar passaram a receber até sete litros de leite de vaca por semana.

Com a implantação nos municípios de Areial e Esperança, o programa do leite chega agora a 83 cidades paraibanas, beneficiando 31,7 mil famílias no estado, com a distribuição de cerca de 222,2 mil litros de leite semanalmente, adquiridos junto aos mais de 1.500 produtores rurais da agricultura familiar cadastrados no programa, e beneficiados por nove usinas.

A secretária de Desenvolvimento Humano, Pollyanna Dutra, ressaltou a importância do PAA Leite, executado por meio de uma parceria dos Governos Federal e do Estado. “São 83 cidades que nesse momento são contempladas com o PAA-Leite, o que representa a segurança alimentar que chega. As obras chegam nas cidades, tornando as cidades mais bonitas, e paralela a isso, chegam também aquelas ações que não vemos, mas o coração sente, como a entrega do leite, alimento que garantirá que cada criança não vá dormir com fome, que as mães trabalhem sabendo que suas crianças têm alimento em casa. O combate à fome e à pobreza são eixos centrais das ações da Segurança Alimentar como: os Restaurantes Populares, Tá na Mesa, o PAA, que adquire alimentos no campo com distribuição a entidades”, destacou Pollyanna.

No município de Areial, o evento foi realizado no prédio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), e contou com as presenças do prefeito Adelson Gonçalves Benjamin; da secretária de Desenvolvimento Humano, Pollyanna Dutra; da deputada estadual Silvia Benjamin, além do vice-prefeito Josivan Ferreira e vereadores.

O prefeito Adelson Benjamin destacou a importância da chegada de mais esse benefício do Governo do Estado ao município. “Temos outras ações do Governo do Estado como o Tá na Mesa, e temos a certeza que irá beneficiar àquelas pessoas que mais precisam, o que para mim é motivo de muita alegria, de poder compartilhar esse momento tão importante para esse povo que tanto precisa”, afirmou o prefeito.

A deputada Silvia Benjamin destacou a importância do programa do leite e agradeceu o empenho do governador João Azevêdo em levar mais esse benefício a Areial. “Com esse olhar diferenciado para todas as cidades, os benefícios têm chegado para as pessoas que mais precisam”, lembrou a deputada.

A dona de casa Lucinélia Santos Silva (34), mãe solo de três filhos, com 14, 6 e 2 anos, comemorou a chegada do PAA-Leite: “Achei muito bom, para nós que compramos leite para nossas crianças, veio numa hora muito boa, tenho duas crianças que gostam muito de leite, e vai ajudar bastante”.

Na cidade de Esperança, o evento teve lugar no Centro Social Urbana (CSU), equipamento do Governo Estadual, que abriga diversas atividades e programas no município. Presentes, além da secretária da Sedh, Pollyanna Dutra; a vereadora e presidente da Câmara Municipal, Raquel Núbia, que representou o prefeito Nóbson Pedro de Almeida.

“Gostaria de externar toda nossa felicidade de estar com você, Pollyanna, e com a população de Esperança, principalmente com as famílias cadastradas no Programa Aquisição de Alimentos (PAA), esse povo guerreiro, acolhedor, carente, mas esperançoso. E precisamos esperançar por dias melhores”, afirmou, agradecendo ao governador João Azevêdo por mais uma ação para as pessoas em situação de vulnerabilidade do município.

Maria Selma dos Santos (75), viúva há nove anos – que fez questão de ressaltar sua prole -, mãe de 14 filhos, avó de 37 netos e cinco bisnetos, era só alegria. “Estou pegando esse leite para meus bisnetos. É uma ajuda muito boa, muito bem-vinda, uma benção de Jesus. Poder comer um arroz de leite, um cuscuz”, declarou emocionada.

O PAA-Leite é um programa executado pelo Governo da Paraíba, em parceria com o Governo Federal, que integra o Programa de Aquisição de Alimentos, de fomento à Agricultura Familiar, adquirindo o leite dos pequenos produtores rurais, aquecendo a dinâmica no campo e chegando às cidades oferecendo alimento de qualidade às pessoas mais vulneráveis.

