Silvio Santos baixa proibição em meio a dança das cadeiras no SBT e ninguém pode tirar essas 2 estrelas do ar

Isso porque, o apresentador exigiu que ninguém poderá tirar duas de suas maiores estrelas do ar. De acordo com informações de Flávio Ricco, do portal R7, Silvio Santos proibiu que as mudanças cheguem em Carlos Alberto e Raul Gil.

Nos últimos meses, o SBT está realizando um grande reformulação em sua programação para o ano que vem.

Porém, Silvio Santos não deixará que ocorram mudanças nos programas de Carlos Alberto e Raul Gil.

A determinação, segundo Flávio Ricco, é que os apresentadores só saíam da grade horária quando quiserem.

Desse modo, o programa A Praça É Nossa e o Programa Raul Gil estão garantidos na grade de 2024 e nem Daniela Beyruti, vice-preside do SBT, poderá mudar isso.

