Criança morre após cair do 9º andar de prédio de Goiânia

Uma criança de 8 anos morreu após cair de um prédio no bairro da Vila dos Alpes, na região sudoeste de Goiânia (GO), na tarde desta quarta-feira (29/11). Informações preliminares dão conta de que o menino caiu do 9º andar.

A Polícia Civil confirmou o óbito e afirmou que equipes da corporação estão no local para atender a ocorrência, assim como o Corpo de Bombeiros.

Relatos iniciais prestados aos agentes indicam que o menino estava no apartamento da avó, que fica no 9º andar de um prédio residencial, quando caiu.

Até o momento, sabe-se que ele teria ficado sozinho em um quarto. Quando a avó retornou ao cômodo, a criança havia sumido, e foi constatado que ele caiu do prédio.

O Corpo de Bombeiros, após ser acionado, esteve no local. Ao Metrópoles a corporação informou que a ocorrência foi registrada como queda de altura e óbito da criança, com a suspeita de politraumatismo.

