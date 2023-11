Em Guarabira, Roberto Paulino tem agenda cheia de compromissos do Governo

O secretário-chefe de governo do Estado da Paraíba, Roberto Paulino cumpriu agenda extensa nesta quinta-feira, 29, na cidade de Guarabira.

Pela manhã, Roberto Paulino foi recebido para uma entrevista na Rádio Guarabira FM, onde destacou os importantes feitos do governo João Azevêdo em Guarabira, assim como os investimentos conquistados para a região do Brejo.

Logo após, o secretário dirigiu-se à sede da OAB para participar da palestra em alusão ao Novembro Azul, ocasião em que se discutiu a “Detecção Precoce do Câncer de Próstata: Conscientização de Policiais Militares”

A palestra foi realizada pelo 4º Batalhão de Polícia Militar com sede em Guarabira, tendo como palestrante o médico urologista João Alberto Lins Filho.

Ainda em Guarabira, o ex-governador Roberto Paulino realizou uma visita institucional ao comandante do IV BPM, Tenente-Coronel Sinval Silva para conhecer o Museu e as dependências do Batalhão.

